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7 марта 2024, 18:10 Читати українською

Фонд гарантирования продает пул ипотечных кредитов трех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу пул ипотечных кредитов трех банков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу пул ипотечных кредитов трех банков.

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«21 марта 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже пула активов АО „Мегабанк“, АО „МР Банк“ и ПАО „Проминвестбанк“, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. В состав выставленного на торги пула вошли права требования по кредитным договорам, обеспеченные ипотекой и связанные с ними активы», — говорится в сообщении.

Одним лотом на торы выставлены права требования по 54 кредитным договорам АО «Мегабанк» (общая задолженность составляет 71,5 млн грн), 34 кредитным договорам АО «МР БАНК» (общая задолженность — 2 012,3 млн грн), 2 кредитным договорам ПАО «Проминвестбанк» (общая задолженность — 1,5 млн грн).

По сумме задолженности 95% выставленного на торги кредитного портфеля составляют кредиты, выданные в иностранной валюте (доллары США и евро), остальные — в гривне. 99% портфеля — кредиты, выданные до 2013 года. Начальная цена лота — 77,9 млн грн.

Все активы, объединенные в пул, ранее выставлялись на торги — индивидуально и в составе лота — однако не нашли своих покупателей.

Источник: Минфин
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