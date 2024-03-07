Фонд гарантирования продает пул ипотечных кредитов трех банков

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«21 марта 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже пула активов АО „Мегабанк“, АО „МР Банк“ и ПАО „Проминвестбанк“, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. В состав выставленного на торги пула вошли права требования по кредитным договорам, обеспеченные ипотекой и связанные с ними активы», — говорится в сообщении.

Одним лотом на торы выставлены права требования по 54 кредитным договорам АО «Мегабанк» (общая задолженность составляет 71,5 млн грн), 34 кредитным договорам АО «МР БАНК» (общая задолженность — 2 012,3 млн грн), 2 кредитным договорам ПАО «Проминвестбанк» (общая задолженность — 1,5 млн грн).

По сумме задолженности 95% выставленного на торги кредитного портфеля составляют кредиты, выданные в иностранной валюте (доллары США и евро), остальные — в гривне. 99% портфеля — кредиты, выданные до 2013 года. Начальная цена лота — 77,9 млн грн.

Все активы, объединенные в пул, ранее выставлялись на торги — индивидуально и в составе лота — однако не нашли своих покупателей.