Цифровой банк sportbank фактически «двигается» к закрытию из-за дела, которое против них открыло ДБР. Финучреждение обвиняют в государственной измене, мискодинге и уклонении от уплаты налогов. Впрочем, в самом банке отрицают причастность к утверждениям, которые фигурируют в расследовании и считают это давлением на бизнес. Об этом пишет Forbes.
В sportbank прокомментировали обвинения в госизмене и уклонении от уплаты налогов
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Что известно о sportbank
Необанк sportbank принадлежит бывшему топ-менеджеру Parimatch Никите Измайлову и партнерам. Бренду уже более шести лет. Пользовательская база мобильного приложения насчитывает более 600 тысяч.
Проект и до обвинений ДБР имел существенные бизнес-проблемы, фактически потеряв ключевого партнера — Таскомбанк Сергея Тигипко. Сейчас партнерство почти завершилось — с осени 2023 года sportbank искал новое базовое финучреждение. Партнера нашли, но подписание соглашения о сотрудничестве сорвалось из-за ситуации с обысками и арестами, что поставило крест на возможном партнерстве, говорится в письменном комментарии пресс-службы sportbank.
Обвинение
Дело о госизмене, ставшее поводом для обысков в необанке, ДБР ведет с августа 2023-го. CEO sportbank Стрижко отрицает причастность проекта к обвинениям.
- В январе в офис проекта пришли детективы Госбюро расследований (ДБР) в поисках доказательств сотрудничества sportbank с российским бизнесом и компаниями Parimatch, Buddy.bet и PariWin, уклоняющимися от уплаты налогов.
- В феврале в офисе проекта и помещениях его сотрудников прошли обыски, счета компаний (ОО «Дивотек» и ООО «ЗН Нетворк») арестованы, рассказал CEO проекта Михаил Стрижко.
По словам представителей sportbank, им не было доведено про основания для предоставления разрешения на проведение обысков, а постановление на проведение обыска является единственным документом относительно производства, имеющимся в распоряжении sportbank.
Менеджмент Sportbank не подозревается в госизмене или других противоправных действиях. Четыре лица, указанные в определении не являются менеджерами и/или сотрудниками Sportbank, отметили в банке.
Также там добавили, что сотрудники компаний не получали подозрений и не фигурировали в известных им решениях как подозреваемые.
Sportbank заявляет, что не сотрудничает с игорным бизнесом.
Работает ли приложение
В финучреждении подчеркнули, что действия ДБР не влияют на пользователей мобильного приложения sportbank — оно работает в штатном режиме, пользователи полноценно распоряжаются своими средствами, размещенными на счетах в банке.
Комментарии - 3
Кстати, юрлицам сроки не дают,
их штрафуют, конфискуют имущество
и ликвидируют.