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7 марта 2024, 9:01 Читати українською

В sportbank прокомментировали обвинения в госизмене и уклонении от уплаты налогов

Цифровой банк sportbank фактически «двигается» к закрытию из-за дела, которое против них открыло ДБР. Финучреждение обвиняют в государственной измене, мискодинге и уклонении от уплаты налогов. Впрочем, в самом банке отрицают причастность к утверждениям, которые фигурируют в расследовании и считают это давлением на бизнес. Об этом пишет Forbes.

Цифровой банк sportbank фактически «двигается» к закрытию из-за дела, которое против них открыло ДБР.

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Что известно о sportbank

Необанк sportbank принадлежит бывшему топ-менеджеру Parimatch Никите Измайлову и партнерам. Бренду уже более шести лет. Пользовательская база мобильного приложения насчитывает более 600 тысяч.

Проект и до обвинений ДБР имел существенные бизнес-проблемы, фактически потеряв ключевого партнера — Таскомбанк Сергея Тигипко. Сейчас партнерство почти завершилось — с осени 2023 года sportbank искал новое базовое финучреждение. Партнера нашли, но подписание соглашения о сотрудничестве сорвалось из-за ситуации с обысками и арестами, что поставило крест на возможном партнерстве, говорится в письменном комментарии пресс-службы sportbank.

Обвинение

Дело о госизмене, ставшее поводом для обысков в необанке, ДБР ведет с августа 2023-го. CEO sportbank Стрижко отрицает причастность проекта к обвинениям.

  • В январе в офис проекта пришли детективы Госбюро расследований (ДБР) в поисках доказательств сотрудничества sportbank с российским бизнесом и компаниями Parimatch, Buddy.bet и PariWin, уклоняющимися от уплаты налогов.
  • В феврале в офисе проекта и помещениях его сотрудников прошли обыски, счета компаний (ОО «Дивотек» и ООО «ЗН Нетворк») арестованы, рассказал CEO проекта Михаил Стрижко.

По словам представителей sportbank, им не было доведено про основания для предоставления разрешения на проведение обысков, а постановление на проведение обыска является единственным документом относительно производства, имеющимся в распоряжении sportbank.

Менеджмент Sportbank не подозревается в госизмене или других противоправных действиях. Четыре лица, указанные в определении не являются менеджерами и/или сотрудниками Sportbank, отметили в банке.

Также там добавили, что сотрудники компаний не получали подозрений и не фигурировали в известных им решениях как подозреваемые.

Sportbank заявляет, что не сотрудничает с игорным бизнесом.

Работает ли приложение

В финучреждении подчеркнули, что действия ДБР не влияют на пользователей мобильного приложения sportbank — оно работает в штатном режиме, пользователи полноценно распоряжаются своими средствами, размещенными на счетах в банке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Bookseller
Bookseller
7 марта 2024, 9:32
#
Эти клоуны закрыли мне год назад счёт, так как я не имел там денег слишком долго:)
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0
Riojas
Riojas
7 марта 2024, 9:34
#
В интересные, конечно, времена живём… Ну помогали с платежами на нелегальные игровухи, да, гордиться тут нечем. Но державна зрада, от 15 лет с конфискацией (в военное время) к чему, в чем состав преступления?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
7 марта 2024, 10:05
#
Если гордиться нечем, то все равно есть нарушения действующего законодательства.
Кстати, юрлицам сроки не дают,
их штрафуют, конфискуют имущество
и ликвидируют.
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