Как будут определять победителей FinAwards 2024

Уже вскоре станут известны победители премии FinAwards 2024. Выбирать их будут путем голосования на сайте премии, а также к этому присоединятся жюри конкурса.

Члены жюри — эксперты по тематике мероприятия, они по собственному опыту знают все о банках, МВО, инвестициях, страховании и тому подобное. В составе жюри:

Евгений Заиграев — член Правления Приватбанка (по вопросам малого и среднего бизнеса);

Руслан Демус — лектор Биржевого университета;

Алексей Козырев — финансовый эксперт Minfin.com.ua;

Татьяна Лиховид — начальник управления информационно-коммуникационных сетей AvansCredit;

Андрей Дубас — президент Ассоциации Украинских банков (АУБ).

Всего 26 членов жюри. Среди них и представители Minfin.com.ua и Finance.ua, сайтов-основателей премии.

Кроме того, поддержать компании, которые претендуют на звание лучших, могут все желающие на сайте премии. Для этого нужно выбрать номинацию и отдать свой голос за одного из финалистов в ней.

Результаты голосования и нынешние победители станут известны на церемонии награждения FinAwards 2024 29 марта. Это мероприятие ни в коем случае нельзя пропустить тем, кто хочет лично познакомиться с лидерами финансовой отрасли, найти новых партнеров и даже клиентов. Билеты можно приобрести по ссылке.

Проведение этого важнейшего в финансовой отрасли мероприятия состоится при поддержке спонсоров: крупнейшего банка Украины ПриватБанк, учебного центра для начинающих инвесторов Биржевой университет, сервиса безопасного онлайн-кредитования AvansCredit.