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6 марта 2024, 16:13 Читати українською

Размер задолженности по транспортному налогу подбирается к 100 млн грн — ГНС

На 1 января 2024 года общая сумма налогового долга по транспортному налогу составляла 95,97 млн грн, сообщил «Минфину» директор Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Александр Корчевный.

На 1 января 2024 года общая сумма налогового долга по транспортному налогу составляла 95,97 млн грн, сообщил «Минфину» директор Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Александр Корчевный.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКто больше всего задолжалБольшая часть задолженности приходится на население, структура следующая: 90,8 млн грн — долг физлиц; 5,1 млн грн — долг юрлиц.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто больше всего задолжал

Большая часть задолженности приходится на население, структура следующая:

  • 90,8 млн грн — долг физлиц;
  • 5,1 млн грн — долг юрлиц.

В то же время, в официальном ответе «Минфину» ГНС сообщила, что в 2023 году 2 496 юрлиц подали налоговые декларации по транспортному налогу, а физлицам направлено по нему 6 803 уведомлений-решений.

При этом Корчевный предоставил такие данные по судебным спорам ГНС по транспортному налогу:

2020 год — 63 дела, из них решения приняты:

  • в пользу ГНС — 5 дел;
  • в пользу налогоплательщиков — 16 дел.

2021 год — 34 дела:

  • в пользу ГНС — 3 дела;
  • в пользу налогоплательщиков — 8 дел.

2022 год — 4 дела:

  • в пользу ГНС — 0 дел;
  • в пользу налогоплательщиков — 1 дело.

2023 год — 9 дел:

  • в пользу ГНС — 0 дел;
  • в пользу налогоплательщиков — 2 дела.

Как ранее писал «Минфин», на 1 января 2024 года украинские частные владельцы и бизнес фактически уплатили транспортного налога на общую сумму 160,5 млн грн. Что выше показателя 2022 года, когда в госбюджет по этой статье поступило только 103,5 млн грн, но меньше уровня до введения военного положения: на 1 января 2020 года было уплачено 270 млн грн.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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