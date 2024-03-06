Размер задолженности по транспортному налогу подбирается к 100 млн грн — ГНС

На 1 января 2024 года общая сумма налогового долга по транспортному налогу составляла 95,97 млн грн, сообщил «Минфину» директор Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Александр Корчевный.

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Кто больше всего задолжал

Большая часть задолженности приходится на население, структура следующая:

90,8 млн грн — долг физлиц;

5,1 млн грн — долг юрлиц.

В то же время, в официальном ответе «Минфину» ГНС сообщила, что в 2023 году 2 496 юрлиц подали налоговые декларации по транспортному налогу, а физлицам направлено по нему 6 803 уведомлений-решений.

При этом Корчевный предоставил такие данные по судебным спорам ГНС по транспортному налогу:

2020 год — 63 дела, из них решения приняты:

в пользу ГНС — 5 дел;

в пользу налогоплательщиков — 16 дел.

2021 год — 34 дела:

в пользу ГНС — 3 дела;

в пользу налогоплательщиков — 8 дел.

2022 год — 4 дела:

в пользу ГНС — 0 дел;

в пользу налогоплательщиков — 1 дело.

2023 год — 9 дел:

в пользу ГНС — 0 дел;

в пользу налогоплательщиков — 2 дела.

Как ранее писал «Минфин», на 1 января 2024 года украинские частные владельцы и бизнес фактически уплатили транспортного налога на общую сумму 160,5 млн грн. Что выше показателя 2022 года, когда в госбюджет по этой статье поступило только 103,5 млн грн, но меньше уровня до введения военного положения: на 1 января 2020 года было уплачено 270 млн грн.