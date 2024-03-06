На 1 января 2024 года общая сумма налогового долга по транспортному налогу составляла 95,97 млн грн, сообщил «Минфину» директор Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Александр Корчевный.
Размер задолженности по транспортному налогу подбирается к 100 млн грн — ГНС
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Кто больше всего задолжал
Большая часть задолженности приходится на население, структура следующая:
- 90,8 млн грн — долг физлиц;
- 5,1 млн грн — долг юрлиц.
В то же время, в официальном ответе «Минфину» ГНС сообщила, что в 2023 году 2 496 юрлиц подали налоговые декларации по транспортному налогу, а физлицам направлено по нему 6 803 уведомлений-решений.
При этом Корчевный предоставил такие данные по судебным спорам ГНС по транспортному налогу:
2020 год — 63 дела, из них решения приняты:
- в пользу ГНС — 5 дел;
- в пользу налогоплательщиков — 16 дел.
2021 год — 34 дела:
- в пользу ГНС — 3 дела;
- в пользу налогоплательщиков — 8 дел.
2022 год — 4 дела:
- в пользу ГНС — 0 дел;
- в пользу налогоплательщиков — 1 дело.
2023 год — 9 дел:
- в пользу ГНС — 0 дел;
- в пользу налогоплательщиков — 2 дела.
Как ранее писал «Минфин», на 1 января 2024 года украинские частные владельцы и бизнес фактически уплатили транспортного налога на общую сумму 160,5 млн грн. Что выше показателя 2022 года, когда в госбюджет по этой статье поступило только 103,5 млн грн, но меньше уровня до введения военного положения: на 1 января 2020 года было уплачено 270 млн грн.
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