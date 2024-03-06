Рынок недвижимости зимой: новостройки, вторичная продажа и аренда (инфографика)

Украинский маркетплейс DIM .RIA подытожил зимний сезон 2024 года на рынке недвижимости и представил обновленный отчет собственного аналитического центра. В ходе исследования были рассмотрены изменения в предложениях и ценах на новостройки, вторичная продажа жилья и аренда.

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Новостройки

На первичном рынке по состоянию на конец февраля 2024 г. в Украине работает 76% отделов продаж. Наивысший процент работающих отделов продаж зафиксирован в Тернопольской области — 97%.

За полгода в Украине сдали в эксплуатацию 88 новостроек, имеющих 162 секции. В Киеве — 8 новостроек и 12 секций, а в Киевской области — 16 новостроек и 25 секций.

Также среди лидеров Львовская область, где в эксплуатацию введено 16 новостроек на 33 секции. Исследование показало, что в Одесской области 47% готовых новостроек.

Цены на новостройки

На конец февраля, самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 51 955 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если сравнивать анализ зимнего периода, то цена выросла на 2%. К декабрю 2023 г. наиболее заметное снижение средней цены за м² в Полтавской области — на 7%.

Анализ стоимости жилья в новостройке по районам Киева показывает, что в лидерах по цене Печерский и Шевченковский районы. Там средняя стоимость за м² составляет соответственно 95 880 грн/м² и 62 952 грн/м². Минимальная стоимость в Деснянском районе — 19200 грн/м².

Вторичная недвижимость

В течение зимы 2024 года предложение продажи жилья по областям росло. Только в Киеве и Киевской области заметно падение количества объявлений на 41% и 57%. В целом, за год на вторичном рынке увеличилось предложение во всех регионах.

Цены на вторичную недвижимость

По данным исследования, по состоянию на февраль 2024 до декабря 2023 наибольший рост средней стоимости на однокомнатную квартиру зафиксирован в Волынской и Житомирской областях — на 12% и 13%.

Самая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $93 072 в Киеве. Вместе с тем, за год цена выросла на 18%. Во Львовской области однокомнатная квартира стоит $69 255, а в Винницкой области $52 838.

Что касается вторичного рынка покупки жилья в Киеве, то самым дорогим районом по всем типам квартир разной комнатности является Печерский. После него лидерские позиции занимает Голосеевский район.

Сейчас в Украине действует государственная программа «еселя». На вторичном рынке DIM.RIA к концу февраля общее количество доступных вариантов составляет 14 559 объектов. Города-лидеры по всем предложениям вторичной недвижимости — Киев, Ирпень, Одесса, Хмельницкий, Днепр.

Рынок аренды

Количество предложения на рынке аренды уменьшилось в течение зимнего периода. По состоянию на февраль 2024 г. к декабрю 2023 г. Черниговской области предложения стало меньше на 81%, в Сумской — на 71%, в Кировоградской — на 56%. Однако в столице количество объявлений увеличилось более чем на 99%.

Цены на аренду

В феврале 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 16813 грн, а в области — 8506 грн. За зимний период цена снизилась на 22% в Сумской области. Также в Волынской области — на 15% и Черкасской области — на 11%.