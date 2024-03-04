Основатель MicroStrategy заявил о «золотой лихорадке» для биткоина

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Что говорит Сэйлор

«Мы вступили в эпоху золотой лихорадки биткоина. Она стартовала в январе 2024 года и продлится примерно до ноября 2034 года», — заявил Сэйлор.

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We are in the Bitcoin Gold Rush era. It started in January 2024 and will last until the end of 2034 when 99% of all Bitcoin will have been mined. #Bitcoin pic.twitter.com/LbAAaYRgMo — Neil Jacobs (@NeilJacobs) March 1, 2024

Согласно эксперту, к этому моменту майнеры добудут 99% всех монет, что ознаменует начало «фазы роста». По данным BitcoinTreasuries, в настоящий момент показатель составляет 93,5%.

По мнению Сэйлора, в настоящий момент ETF как «канал распространения» заинтересовали только 10−20% управляющих. В будущем этот показатель приблизится к 100% по мере снятия существующих барьеров.

«Когда они смогут купить через банк, платформу, основного брокера, они потратят $50 млн за час», — пояснил он.

Основатель MicroStrategy выразил уверенность, что под давлением клиентов учреждения станут кастодианами первой криптовалюты.

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«Настанет день, когда биткоин обойдет золото (и) будет торговаться больше, чем ETF на (фондовый индекс) S&P 500», — допустил он.

Согласно Сэйлору, цифровое золото станет решающим фактором обеспечения безопасности интернета.

«Если вы хотите использовать водяные знаки, временные метки, криптографически подписывать сообщения, документы и контент, вам понадобится биткоин как система истины. ИИ будет стимулировать спрос», — подчеркнул он.

Эксперт отметил потребность искусственного интеллекта в «питании цифровой энергией».

«Если вы хотите создать свою версию ИИ и вечно использовать ее в интернете, вам лучше дать ей немного монет. Я думаю, там будет интересная функция спроса», — предположил он.