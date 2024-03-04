Основатель MicroStrategy заявил о «золотой лихорадке» для биткоина

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 марта 2024, 14:10 Читати українською

Основатель MicroStrategy заявил о «золотой лихорадке» для биткоина

Спотовые биткоин-ETF вызвали стремительное внедрение цифрового золота среди институционалов. Тенденцию поддержит рост автономного искусственного интеллекта, заявил основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор, пишет Forklog.

Спотовые биткоин-ETF вызвали стремительное внедрение цифрового золота среди институционалов.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорит Сэйлор

«Мы вступили в эпоху золотой лихорадки биткоина. Она стартовала в январе 2024 года и продлится примерно до ноября 2034 года», — заявил Сэйлор.

Согласно эксперту, к этому моменту майнеры добудут 99% всех монет, что ознаменует начало «фазы роста». По данным BitcoinTreasuries, в настоящий момент показатель составляет 93,5%.

По мнению Сэйлора, в настоящий момент ETF как «канал распространения» заинтересовали только 10−20% управляющих. В будущем этот показатель приблизится к 100% по мере снятия существующих барьеров.

«Когда они смогут купить через банк, платформу, основного брокера, они потратят $50 млн за час», — пояснил он.

Основатель MicroStrategy выразил уверенность, что под давлением клиентов учреждения станут кастодианами первой криптовалюты.

Читайте: Биткоин продолжает обновлять максимумы: цена достигла $65 тысяч

«Настанет день, когда биткоин обойдет золото (и) будет торговаться больше, чем ETF на (фондовый индекс) S&P 500», — допустил он.

Согласно Сэйлору, цифровое золото станет решающим фактором обеспечения безопасности интернета.

«Если вы хотите использовать водяные знаки, временные метки, криптографически подписывать сообщения, документы и контент, вам понадобится биткоин как система истины. ИИ будет стимулировать спрос», — подчеркнул он.

Эксперт отметил потребность искусственного интеллекта в «питании цифровой энергией».

«Если вы хотите создать свою версию ИИ и вечно использовать ее в интернете, вам лучше дать ей немного монет. Я думаю, там будет интересная функция спроса», — предположил он.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
penetrator1963
penetrator1963
4 марта 2024, 14:55
#
«Настане день, коли біткоїн обійде золото (і) торгуватиметься більше, ніж ETF на (фондовий індекс) S&P 500», — припустив він.

«…настанет день, когда ворон станет белым, и море пересохнет, и в цветке кактуса найдут мед, и застелют ложе ветками акаций, в этот день в жале змеи не окажется яда, и ружейные пули больше не будут сеять смерть…»
+
+15
Bookseller
Bookseller
4 марта 2024, 15:31
#
Мои битки сейчас: Bitcoin Баланс 3.76070300 • $245 588
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 марта 2024, 16:27
#
Якось не дуже віриться людині, яка береться прогнозувати на 10 років наперед та ще й з точністю до місяця.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами