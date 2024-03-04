Биткоин снова обновил свой двухлетний максимум 4 марта. Первая криптовалюта достигла отметки в $65 тыс. Об этом свидетельствуют данные Cryptorank.io.
Биткоин продолжает обновлять максимумы: цена достигла $65 тысяч
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В последний раз биткоин торговался на таком уровне в конце 2021 года. С начала года BTC вырос на 46%. До своего исторического максимума остается $3,6 тыс ($68,672), достигнутый 10 ноября 2021 года.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Але сильно не засмучуйтеся, може з часом тишком-нижком ще наберетися розуму:)
3.76070300
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$244 271 (данные с блокчейн.ком)