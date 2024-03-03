В «Дие» появится помощник на основе искусственного интеллекта

Команда разработчиков приложения «Дия» работает над помощником на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения пользователей. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Хотим использовать для этого технологическое решение от одной из топовых международных компаний. Это будет чатбот нового поколения, которое в чате будет общаться на человечном языке и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут быстрота ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки «Дии», — пояснил Федоров.

Он также добавил, что чат будет называться Надежда. Пока качество ответов ИИ-помощника устраивает команду только на 80%, поэтому продолжается работа по улучшению этого показателя. Кроме того, не совсем устраивает быстрота его ответов.

«Это будет революционная технология не только для Украины, но и для правительств всего мира. Во время бета-тестирования сможете научить помощника более качественно отвечать на запросы», — отметил Федоров.

Напомним

«Минфин» писал, что в мобильном приложении «Дия» стала доступна интерактивная карта укрытий, с помощью которой можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и сообщить, если укрытие закрыто.