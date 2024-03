Банки Гонконга перестали принимать платежи из россии

Банки Гонконга, вслед за Китаем й Турцией, перестали работать з россиею. Об этом сообщает The Moscow Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Почему это больно ударило по бизнесу

Это популярное место закупки товаров для параллельного импорта, но российские импортеры к концу февраля практически лишились возможности напрямую переводить туда платежи, пишет издание.

Поставлять продукцию через Гонконг удобно: не нужно лишний раз растаможивать. Это был удобный пункт для закупок товаров, которые не продавали в россию из-за санкций или просто отказа западных компаний вести с ней дела, а также для платежей тем, кто не принимал деньги из россии.

Поэтому сотни российских бизнесменов зарегистрировали компании в Гонконге как для посреднических услуг, так и для собственных внешнеторговых операций. Сейчас не получается ни напрямую пополнять их счета, ни расплачиваться с другими компаниями в Гонконге, признают беседовавшие с The Moscow Times предприниматели.

«Вся наша жизнь — сплошной схематоз, который становится все безумнее», — резюмирует владелец российской торговой компании, после начала войны, весной 2022 г. открывшей аффилированную фирму в Гонконге.

А ведь в 2022 году гонконгские банки запросто принимали даже рубли в оплату. Теперь они не принимают платежи даже в юанях, от не попавших под санкции банков и за свободные от запретов товары, жалуются российские бизнесмены.

Предыстория

С начала года у российских компаний возникают проблемы с расчетами в банках «дружественных» стран. Первыми блокировать платежи начали кредитные организации Турции, из-за чего сначала оказались парализованы поставки турецких товаров в рф, а к февралю, по данным Reuters, «встали» расчеты за продаваемую в Турцию нефть.

Следом закрывать счета российским компаниями стали банки Объединенных Арабских Эмиратов, где под ударом оказалась, в том числе «Роснефть», которой отказали в обслуживании в дирхамах.

Кроме того, от расчетов с подсанкционными банками рф отказались три крупнейшие кредитные организации Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Сроки расчетов с КНР выросли до 7−10 дней, а в некоторых случаях задержки достигают 40 дней, жаловались в Ассоциации экспортеров и импортеров.