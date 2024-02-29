Курс валют на вечер 29 февраля: Доллар на межбанке подешевел на 15 копеек

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 29 февраля Закрытие 29 февраля Изменения доллар 38,17/38,20 38,03/38,05 14/15 евро 41,35/41,36 41,25/41,26 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 41,94 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,42−38,51, евро — 41,75−41,90 грн.

«Минфин Валюта" — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.