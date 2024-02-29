К закрытию межбанка курс доллара снизился на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 29 февраля: Доллар на межбанке подешевел на 15 копеек
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Открытие 29 февраля
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Закрытие 29 февраля
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Изменения
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38,17/38,20
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38,03/38,05
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14/15
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41,35/41,36
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41,25/41,26
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10/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 41,94 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,42−38,51, евро — 41,75−41,90 грн.
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Источник: Минфин
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