Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сегодня, 29 февраля, объявил о новом пакете санкций в рамках текущих международных санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Новый пакет санкций против рф: Новая Зеландия ввела предельную цену на российскую нефть
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В частности, новые санкции предусматривают:
- введение предельной цены, установленной странами G7+ на нефть российского происхождения,
- запрет на экспорт подсанкционных товаров в россию и беларусь через третьи страны,
- ограничение в отношении 61 российского физического и юридического лица, в том числе тех, кто принимал участие в закупочных сетях с целью уклонения от санкций.
Санкции коснулись организаций, закупающих технологии для российской оборонной промышленности и высшего руководства некоторых российских банков. Также под санкции подверглись лица, причастные к закупке оружия в Северной Корее.
С момента принятия Закона о санкциях против россии в марте 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц, также был принят ряд торговых мер.
Торговые санкции против рф
- Введены 35% пошлины на весь российский импорт в Новую Зеландию (это было продлено до 2025 года для согласования с другими санкциями).
- Запрет ввоза русского золота в Новую Зеландию.
- Значительно расширен запрет на экспорт в россию и беларусь, чтобы охватить больше промышленных товаров стратегического значения (путем добавления более 700 новых запрещенных тарифных позиций).
- Запрещен импорт российской нефти, газа и угля.
- Запрещен экспорт в россию товаров разведки и нефтедобычи.
- Запрещен импорт и экспорт в россию некоторых предметов роскоши.
Источник: Минфин
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