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29 февраля 2024, 16:02 Читати українською

Новый пакет санкций против рф: Новая Зеландия ввела предельную цену на российскую нефть

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сегодня, 29 февраля, объявил о новом пакете санкций в рамках текущих международных санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сегодня, 29 февраля, объявил о новом пакете санкций в рамках текущих международных санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину в феврале 2022 года.
Фото: pixabay.com

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В частности, новые санкции предусматривают:

  • введение предельной цены, установленной странами G7+ на нефть российского происхождения,
  • запрет на экспорт подсанкционных товаров в россию и беларусь через третьи страны,
  • ограничение в отношении 61 российского физического и юридического лица, в том числе тех, кто принимал участие в закупочных сетях с целью уклонения от санкций.

Санкции коснулись организаций, закупающих технологии для российской оборонной промышленности и высшего руководства некоторых российских банков. Также под санкции подверглись лица, причастные к закупке оружия в Северной Корее.

С момента принятия Закона о санкциях против россии в марте 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц, также был принят ряд торговых мер.

Торговые санкции против рф

  • Введены 35% пошлины на весь российский импорт в Новую Зеландию (это было продлено до 2025 года для согласования с другими санкциями).
  • Запрет ввоза русского золота в Новую Зеландию.
  • Значительно расширен запрет на экспорт в россию и беларусь, чтобы охватить больше промышленных товаров стратегического значения (путем добавления более 700 новых запрещенных тарифных позиций).
  • Запрещен импорт российской нефти, газа и угля.
  • Запрещен экспорт в россию товаров разведки и нефтедобычи.
  • Запрещен импорт и экспорт в россию некоторых предметов роскоши.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
voroninavav
voroninavav
29 февраля 2024, 16:40
#
Bони просто купуватимуть російську нафту через Індію чи Туреччину з 10% доплатою.
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