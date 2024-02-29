Новый пакет санкций против рф: Новая Зеландия ввела предельную цену на российскую нефть

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сегодня, 29 февраля, объявил о новом пакете санкций в рамках текущих международных санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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В частности, новые санкции предусматривают:

введение предельной цены, установленной странами G7+ на нефть российского происхождения,

запрет на экспорт подсанкционных товаров в россию и беларусь через третьи страны,

ограничение в отношении 61 российского физического и юридического лица, в том числе тех, кто принимал участие в закупочных сетях с целью уклонения от санкций.

Санкции коснулись организаций, закупающих технологии для российской оборонной промышленности и высшего руководства некоторых российских банков. Также под санкции подверглись лица, причастные к закупке оружия в Северной Корее.

С момента принятия Закона о санкциях против россии в марте 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц, также был принят ряд торговых мер.

Торговые санкции против рф