Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 22 копейки, евро — на 42

Национальный банк Украины установил на 29 февраля 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,20 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 22 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 29 февраля установил официальный курс евро на уровне 41,29 грн. Курс европейской валюты снизился на 42 копейки.

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