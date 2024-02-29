Национальный банк Украины установил на 29 февраля 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,20 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 22 копейки.
Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 22 копейки, евро — на 42
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Валютный рынок
НБУ на 29 февраля установил официальный курс евро на уровне 41,29 грн. Курс европейской валюты снизился на 42 копейки.
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Источник: Минфин
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