Tesla постарается выпустить свой электрический спортивный автомобиль Roadster в следующем году, сообщил генеральный директор компании Илон Маск, пишет Reuters.
Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в следующем году
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Анонс от Маска
«Сегодня вечером мы радикально увеличили целые проектирования нового родстера Tesla», — сказал Маск.
По его словам, серийный дизайн авто будет завершен и представлен до конца этого года.
Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea— Elon Musk (@elonmusk) 28 февраля 2024
Напомним
В конце 2017 года Tesla анонсировала Roadster, четырехместный автомобиль с батарейным питанием, который изначально планировалось выпустить в 2020 году.
В 2021 году Маск отложил запуск Roadster на 2023 год, сославшись на узкие места в глобальной цепочке поставок.
Источник: Минфин
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