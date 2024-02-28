Tesla планирует начать выпуск первого электрического спорткара в следующем году

Tesla постарается выпустить свой электрический спортивный автомобиль Roadster в следующем году, сообщил генеральный директор компании Илон Маск, пишет Reuters .

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Анонс от Маска

«Сегодня вечером мы радикально увеличили целые проектирования нового родстера Tesla», — сказал Маск.

По его словам, серийный дизайн авто будет завершен и представлен до конца этого года.

Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea — Elon Musk (@elonmusk) 28 февраля 2024

Напомним

В конце 2017 года Tesla анонсировала Roadster, четырехместный автомобиль с батарейным питанием, который изначально планировалось выпустить в 2020 году.

В 2021 году Маск отложил запуск Roadster на 2023 год, сославшись на узкие места в глобальной цепочке поставок.