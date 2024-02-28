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28 февраля 2024, 12:55 Читати українською

Названы 10 самых популярных автомобильных брендов 2023 года

В рейтинге самых популярных автомобильных брендов в прошлом году все еще доминирует Toyota. Японский лидер занимает первое место 14 лет подряд. Однако BYD поднялся на 9 место как восходящая звезда. Об этом сообщает Focus2move.

В рейтинге самых популярных автомобильных брендов в прошлом году все еще доминирует Toyota.
Фото: freepik.com

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Топ-10 самых продаваемых брендов

В 2023 году Toyota продала 9,07 млн автомобилей, что на 1,5 млн ниже исторического рекорда, но на 4,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

На втором месте Volkswagen, занимающий 6,0% мирового рынка, продав 5,1 млн автомобилей (+7,0%).

На третьем месте Honda с 3,9 млн. проданных авто (+3,7%).

На четвертом месте Hyundai, продавшей 3,8 млн (+5,5%)

На пятом месте Ford с 3,7 млн авто (+4,4%).

На шестом месте находится Nissan с 3,3 млн авто (+8,5%).

Седьмое место по Chevrolet с 3,29 млн авто.

Далее следует Kia с 3,0 млн проданных авто (+2,2%).

На девятом месте, продвигаясь с 11-го в предыдущем рейтинге, находится китайская компания BYD с 2,6 млн продаж (+48,8%). Несмотря на то, что BYD является специалистом в сфере электромобилей, они все еще продают автомобили из ДВС (составляющие более половины продаж компании). В 2019 году BYD был на 49 месте в рейтинге самых продаваемых автомобильных брендов.

Замыкает десятку Mercedes с 2,2 миллиона продаж (+0,6%). При этом снова лидер премиум-сегмента впереди BMW (11 место также с 2,2 млн продаж).

Рейтинг

Аналитики Focus2move собирают данные о новых регистрациях легковых транспортных средств на 159 рынках по всему миру. После чего представляют рейтинг самых популярных автомобильных брендов.

Источник: Минфин
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