Экспорт российской нефти вырос до максимума за последние четыре месяца — Bloomberg

Временная остановка поставок российской сырой нефти «Сокол» с острова Сахалин на тихоокеанском побережье была компенсирована резким ростом потоков «ВСТО» — марки сибирской нефти, поставляемой по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан. Таким образом, четырехнедельный экспорт российской нефти поднялся до самого высокого уровня почти за четыре месяца. Об этом сообщает Bloomberg.

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По оценкам Bloomberg, четырехнедельные средние объемы поставок превысили обещанный Москвой экспортный показатель примерно на 190 тыс. баррелей в день (б/д).

Еженедельный объем поставки к 22 февраля вырос на 365 тыс. б/д — до 3,5 млн, что примерно на 215 тыс. б/д выше целевого показателя.

Валовая стоимость российского экспорта сырой нефти восстановилась до трехнедельного максимума, поднявшись до $1,73 млрд за семь дней до 25 февраля с $1,55 млрд на прошлой неделе. Между тем, средний четырехнедельный доход продолжал расти на $115 млн до $1,7 млрд в неделю.

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Временное отсутствие грузов «Сокола» связано с нехваткой танкеров, необходимых для транспортировки нефти. Это все происходит на фоне проблем со снабжением индийского рынка.

С декабря Москва пытается доставить «Сокол» в Индию, главный рынок для продукции проекта «Сахалин-1», но нефтепереработчики Индии опасаются санкций США и жалуются, что поставки слишком дорогие.

В то время как три груза «Сокола» были доставлены в Индию в этом месяце, а несколько других были перенаправлены в Китай, по крайней мере, еще 14 — общим объемом около 10 млн баррелей — все еще находятся на судах.

Способность россии транспортировать свою нефть может быть еще более усложнена после того, как Министерство финансов США наложило санкции на 14 принадлежащих Совкомфлоту танкеров российской государственной танкерной компании. Предыдущие санкции заставили остановиться часть огромного флота танкеров, используемых россией для доставки сырой нефти.

Между тем, российский оператор нефтепроводов «Транснефть» планирует построить три дополнительных резервуара для хранения нефти в Козьмино в рамках планов увеличения поставок нефти «ВСТО», перенаправляя больше сырой нефти из западных портов страны.