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27 февраля 2024, 19:28 Читати українською

За последние 10 лет более 50 страховых компаний вышли с рынка ОСАГО

С 2014 по 2023 годы количество страховщиков, осуществляющих обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), уменьшилось с 81 до 35. Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

С 2014 по 2023 годы количество страховщиков, осуществляющих обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), уменьшилось с 81 до 35.
Фото: freepik.com

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В прошлом году из рынка вышли 6 страховых компаний: ЧАО СК «Украинский страховой стандарт», ОДО СК «МОТОР-ГАРАНТ», АО «ПРОСТО — страхование», ЧАО СК «ПРОВИДНА», АСК «ОМЕГА» и ЧАО «УАСК АСКА» присоединены к ЧАО СК УСО".

В этом году свое членство в Бюро потеряли еще две страховые компании — СК «Альфа Страхование» и СК «Премьер Альянс» (СК «САЛАМАНДРА» взяла на себя обязанность по выполнению обязательств СК «Премьер Альянс»).

Таким образом, на конец января 2024 осталось лишь 33 страховые компании-члены МТСБУ, обеспечивающие страхование ответственности владельцев транспортных средств в Украине.

Отмечается, что большинство страховых компаний покидают рынок из-за невозможности выполнения своих обязательств и из-за отзыва лицензий НБУ, поскольку они не отвечают установленным обязательным финансовым нормативам, таким как платежеспособность, достаточность капитала и фондообеспеченность.

«Использование этого механизма регулирования помогает гарантировать стабильность работы действующих страховых компаний и выполнение ими своих обязательств перед потребителями», — говорится в сообщении.

В целом, за последние 10 лет количество страховых компаний, покинувших украинский рынок «автогражданки», составляет 51.

Актуальный список страховщиков, с которыми можно заключить договоры страхования ОСАГО в 2024 году, доступен на сайте МТСБУ по ссылке.

Источник: Минфин
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