RozetkaPay, NovaPay, IziBank и другие: каких новинок ждать от них в 2024 году

Ужесточение роли искусственного интеллекта, подготовка к внедрению открытого банкинга и гиперперсонализация станут основными трендами финтех-рынка в этом году. Какие программы, продукты и сервисы будут развивать ключевые игроки в 2024 году, рассказали участники дискуссии «Как развиваются необанки и платежные системы в условиях военного времени?» в ходе конференции FinYear .

Не остановлен ни один проект: итоги 2023 года

Прошлый год оказался непростым для финтех-рынка, однако, компании уверяют, что не отменяли никаких проектов: работа над внедрением новых продуктов и сервисов продолжалась постоянно.

СЕО платежной платформы Tranzzo Маргарита Очигава рассказала, что стратегия компании в 2023 году была направлена на увеличение количества ресурсов для продолжения продаж на территории Украины и привлечения новых клиентов. Поэтому компания сосредоточилась на двух основных направлениях: отшлифовка сервисов для работы клиентов и улучшение платежной страницы.

«Мы видим, что возраст платежеспособного населения уменьшается, а для этой новой категории клиентов важно, чтобы оплата была очень удобной. Мы фокусировались на создании нового сервиса, который позволяет оформлять подписку с помощью Apple Pay и Google Pay. В первой половине февраля он уже заработал», — сообщила Маргарита Очигава.

С многочисленными достижениями вошел в 2024 году IziBank. По словам его основателя Анны Тигипко, команде банка удалось нарастить клиентскую базу, увеличить кредитный портфель, ввести новые продукты.

«Запустили рассрочку, оплату частями, ОВГЗ и подсоединились к бирже, то есть предложили клиенту больше возможностей для инвестиций», — рассказала Анна Тигипко.

Она отметила, что ни один проект не был остановлен, правда, некоторые, например, запуск детской карты, перенесены на более поздние сроки: решено сосредоточиться, в первую очередь, на кредитовании, поскольку сейчас это направление значительно важнее.

Зеленый свет на деятельность получил NovaPay (ГК NOVA). Компания, наконец, получила все лицензии от НБУ, чтобы строить собственную платежную экосистему.

«Мы развернули технологии, сделали собственное приложение, выпустили собственные карты. Что касается продуктового ряда, то он достаточно стандартный. Да, депозитов у нас не будет, но теперь в мобильном приложении NovaPay доступны собственные облигации NovaPay», — подчеркнул директор по инновациям NovaPay (ГК NOVA) Алексей Рубан.

Он не конкретизировал планы на 2024 год, лишь заметил, что компания могла бы быстро отрабатывать технологии, чтобы конкурировать с необанками и другими финансовыми компаниями. Но стратегия компании состоит в том, чтобы ориентироваться на своего клиента и закрывать его потребности.

«Будем развивать функционал, который, прежде всего, будет фокусироваться на потребностях логистики, е-кома и его клиентах», — резюмировал директор по инновациям NovaPay.

В 2023 году RozetkaPay, по словам СЕО компании Александра Лапко, решала вопрос с получением лицензии. Теперь работает над разработкой и реализацией открывающихся перед компанией новых возможностей.

«Этот год для нас будет связан с онлайн-кредитованием для роста е-коммерс. Это будет целевое кредитование, направленное исключительно на покупку товара. Но в таких масштабах, как мы видим, нам нужны партнеры. Готовы рассматривать всех, с кем сможем договориться», — заметил Александр Лапко.

Он также подчеркнул, что RozetkaPay будет продолжать улучшать процесс покупки как в онлайне, так и в офлайне.

Около 50 проектов расписаны в год и ждут своей очереди реализации в iPay.ua. По словам директора по инновациям компании Ивана Степанца, все проекты интересны, прежде всего тем, что у них много участников. А как показывает практика, когда запускаешь удачную коллаборацию, получаешь классный результат. Поэтому технологически это не очень сложно, но это опять-таки диджитализация клиентского опыта, клиентских сервисов.

«Сейчас любой сервис в своем приложении или на портале хочет получить какие-то финансовые услуги. Мы, например, запускаем с ритейлом пополнение до 50 тыс. грн платежных карт. Человеку не нужно будет искать терминалы или банковские отделения, он это сможет сделать на АЗС, в супермаркете и т. д. », — поделился Иван Степанец.

Выход на международные рынки: сложно, но посильно

Как отметила президент Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК) Алла Савьюк, каждая третья украинская финтех-компания уже работает на международном рынке, каждая восьмая планирует выйти и изучает для этого возможности. Но сделать это не так просто.

Во-первых, есть проблема в отличии менталитетов. СЕО платежной платформы Tranzzo Маргарита Очигава отметила, что именно он влияет на скорость запуска проекта, скорость переговоров и процедуру онбординга.

Во-вторых, конкуренция. «Если брать европейский рынок, у нас здесь сильная конкуренция, потому сейчас мы фокусируемся на том, что помогаем украинскому бизнесу выйти на новые рынки. Чаще всего это Восточная Европа, здесь сейчас проще», — отметила СЕО платежной платформы Tranzzo.

iPay.ua тоже интересуются зарубежными рынками. Сейчас у компании, по словам ее директора по инновациям Ивана Степанца, есть несколько международных проектов на начальной стадии.

«Сейчас мы думаем о том, как можно удешевить платежи. Мы начали проект по развитию QR-платежей, строим эту систему, позволяющую свести к минимуму количество звеньев посредников, чтобы удешевить себестоимость транзакций. А это самое главное для бизнеса», — сообщил он.

Третья проблема выхода на международные рынки — цена вопроса. Основатель IziBank Анна Тигипко рассказала, что необанк рассматривал выход на европейский рынок. Но все, что связано с регулятором в Европе, оказалось еще сложнее, чем в Украине, и дороже. Плюс европейские клиенты очень консервативные. Они неохотно меняют банк, поэтому перетащить их на обслуживание в только что зашедший новый банк — задача со звездочкой.

Наконец, нужно помнить о таком моменте, как законодательство. Оно не универсальное даже для всех стран-членов ЕС. «Новая почта» знает это по своему опыту.

«Сейчас „Новая почта“ присутствует в более чем 10 европейских странах. NovaPay помогает „Новой почте“ со всем, что связано с финансами во всех этих странах присутствия. Надо понимать, что там другое отношение к бизнесу. Поэтому надо знать все законодательство, потому что оно другое, у всех разные подходы к фискализации», — акцентировал внимание директор по инновациям NovaPay (ГК NOVA) Алексей Рубан.

Эксперт сообщил, что NovaPay уже больше года получает лицензии на деятельность в Европе. В планах развить там технологии, аналогичные тем, которые работают в Украине.

«Будут счета, эмиссия и т. д. Мы так планируем замкнуть экосистему, что когда Украина вступит в ЕС, у нас все будет готово к плавной интеграции», — поделился Алексей Рубан.

В общем, участники оценивают положительно как перспективы выхода на международные рынки украинских компаний, так и захода иностранных представителей в Украину. От этого, по их мнению, выиграют все участники финансового рынка. Потребитель получит лучшие качество и сервис в условиях повышенной конкуренции, а финтех-компании — опыт, новые партнерства, больше инвестиций.

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Ключевые тренды 2024 года на финтех-рынке

Участники дискуссии выделили несколько ключевых трендов, которые будут доминировать на финтех-рынке в ближайшем будущем.