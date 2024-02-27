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27 февраля 2024, 8:50 Читати українською

Как работает финмониторинг и как его усовершенствовал НБУ

НБУ еще в прошлом году обязал банки следить за связями клиентов и разоблачать отношения с контрагентами из рф. С начала 2024 года соответствующие инструкции для банкиров претерпели изменений. Как их усовершенствовал Нацбанк и на что обращать внимание банкам и бизнесу при проверке контрагентов, Mind рассказала руководитель юридического департамента YouControl Надежда Чаленко. «Минфин» выбрал главное.

НБУ еще в прошлом году обязал банки следить за связями клиентов и разоблачать отношения с контрагентами из рф.

Финмониторинг ужесточается, количество штрафов увеличивается

Постановления № 26 и № 65, выданные Национальным банком Украины в 2023 году, требуют от финансовых учреждений глубокого анализа и внедрения новых подходов.

Постановление НБУ № 26 от 16.03.2023 «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины» требует от банков Украины и филиалов иностранных банков в Украине выявлять связи клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Постановление НБУ № 65 от 11.05.2023 «Об утверждении Положения о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» устанавливает порядок реализации санкций субъектами, указанными в этом Постановлении.

Согласно этим документам, к нарушителям финмониторинга регулятор может применять штрафы, письменные предупреждения и другие виды мер воздействия.

Например, в августе 2023 года было принято решение об отзыве лицензии и ликвидации двух банков: Айбокс банка и Конкорд банка. Также в течение восьми месяцев 2023 года Нацбанк выписал 96 штрафов на 292 млн грн. Их получили банки и другие финучреждения за нарушение требований как финмониторинга, так и валютного законодательства. А вот за 12 месяцев 2023 года за нарушение финмона и валютных требований финучреждения получили 156 штрафов на 530 млн грн.

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Учитывая тенденцию применения наказаний регулятором за пренебрежение требованиями финансового мониторинга, банкам нужно особенно тщательно подходить к проверкам своих клиентов. Субъекты финансового мониторинга обязаны настроить внутренние системы мониторинга для проверки финансовых операций перед их осуществлением.

Учитывая численность санкционных списков и обязанность субъектов реализации санкции моментально реагировать на новые: настроить внутренние системы мониторинга, чтобы они работали эффективно и оперативно, — это значительный вызов для субъектов реализации санкций.

Выявить, изучить, отчитаться

Также в контексте вышеупомянутого постановления НБУ № 26, следует отметить, что с 1 января 2024 года вступили в силу соответствующие изменения в этот документ. Последние закреплены Постановлением НБУ № 118 от 26 декабря 2023 года, и ими предусмотрено, что под государством, ведущим вооруженную агрессию против Украины, следует считать именно российскую федерацию.

Установлена обязанность для банков ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять НБУ информацию о наличии или отсутствии у них клиентов со связями с россией. В случае выявления таких клиентов, банки обязаны предоставить детализированную информацию об этих связях, учитывая требования указанного Постановления. Ранее такая обязанность банков заключалась только в фиксации и передаче такой информации НБУ по его запросу.

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Риски для бизнеса

Сотрудничество с подсанкционными лицами несет значительные риски для любого бизнеса: прежде всего, это риск ограничения или полного запрета на осуществление банковских операций с такими субъектами. Кроме того, при определенных условиях сотрудничество с подсанкционными юр- и физлицами может привлечь внимание правоохранительных органов, что, в свою очередь, может стать причиной расследований, обысков и судебных процессов.

Такие события не только повлекут замедление работы компании, но и негативно повлияют на ее развитие и репутацию. В этой связи советуем постоянно проверять и мониторить потенциальных и текущих контрагентов на предмет санкций, что удобно делать с помощью функции мониторинга в автоматизированных системах по комплаенсу.

Персональные специальные экономические санкции наравне с секторальными санкциями и ограничениями до сих пор остаются ключевыми методами немилитарной борьбы со странами-агрессорами. Полномасштабное вторжение рф в Украину в 2022 году вызвало реакцию демократического мира и украинских органов власти, которая, кроме вооруженной борьбы, охватила комплекс действий экономического характера, направленных на финансовое истощение страны-террориста для ограничения роста военных возможностей.

Именно поэтому максимальное количество введенных санкций зафиксировано в 2022 году — 15 205. В то же время, если ориентироваться именно на санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), пик приходится на 2023 год — 6 300 против почти 5 000 подсанкционных лиц в 2022-м.

Источник: Минфин
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