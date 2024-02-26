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26 февраля 2024, 15:00 Читати українською

Польский бизнес в Украине: В структуре собственности 18 юрлиц, присутствуют граждане россии и беларуси

В Украине по состоянию на февраль 2024 работает 3 635 польских компаний. В структуре собственности 18 юридических лиц, кроме участников/бенефициаров из Польши, находятся граждане россии и беларуси. Об этом говорится в исследовании YouControl.

В Украине по состоянию на февраль 2024 работает 3 635 польских компаний.
Фото:depositphotos

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Миллиарды гривен уставного капитала

По состоянию на февраль 2024 года, в Украине работает 3635 компаний с участием польского капитала. Более половины (58,7%) из них зарегистрированы во Львовской области — 1116 и в Киеве — 1016. Около 31% от исследуемых польских компаний в Украине задействованы в сфере оптовой и розничной торговли, 17% — в перерабатывающей промышленности.

Основным направлением более 8% компаний профессиональная, научная и техническая деятельность. А в сфере административного и вспомогательного обслуживания работает около 7% предприятий.

Общая сумма уставных капиталов 3635 компаний превышает 15 млрд грн. Из них, по меньшей мере, более 2,8 млрд грн — это доля 25% уставного капитала польских компаний и физических лиц-резидентов, что отражает уровень влияния бизнеса на украинскую экономику.

Топ-5 компаний по наибольшему размеру уставного капитала

  • АО «Кредобанк» — 2,2 млрд грн и ООО «Финансовая компания «Частные инвестиции» — 950,1 млн грн, входят в банковскую группу «Кредобанк», контролером которой является Польский акционерный банк «Общая ощадная касса».

  • ООО «Барлинек Инвест» — 1,3 млрд грн и ООО «Церсанит Инвест» — 370,5 млн грн. Бенефициаром обеих компаний является польский предприниматель Михал Соловов — самый богатый человек Польши в 2023 году по версии польской редакции издания Forbes.

  • ООО «Рабен Украина» — 662,9 млн грн, входит в состав нидерландской группы компаний Raben Group и работает в логистике, складировании, внутренних и международных автомобильных, интермодальных перевозках, морском и воздушном сопровождении грузов и логистике свежих продуктов.

Санкции и «русский след» в компаниях

В структуре собственности 18 компаний из исследуемого перечня, кроме участников/бенефициаров из Польши, присутствуют граждане российской федерации и республики беларусь. В частности, ООО «Проавто ЛТД», ООО «Укр Пол» и ООО «Проавто».

Бенефициаром этих компаний кроме резидента Польши Сильвестра Шималяка также указан Михаил Вашуркин. Он в июле 2023 г. Указом Президента Украины № 364/2023 включен в перечень физических лиц, к которым применяются персональные санкции. Михаил Вашуркин до сентября 2022 был участником Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Азимут». Это российская компания, осуществляющая снабжение электротехническим оборудованием предприятиям военно-промышленного комплекса российской федерации.

Также информацию о наложении санкций на одного из совладельцев компании имеет еще одна компания из перечня — ООО «Новая Хортица». Ее бенефициарами выступают гражданин Польши Рафал Яцек Белецкий и экс-народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. Богуслаев внесен в санкционные списки Украины, ЕС и Швейцарии.

Еще 19 компаний по выборке входят в холдинг/группу, другой участник которого зарегистрирован по законодательству российской федерации. К примеру, это четыре компании из ФПГ «Церсанит», ключевым лицом которой является вышеупомянутый Михал Соловов. А также две компании из состава ФПГ «Каргилл». Международная группа компаний Cargill в Украине занимается производством и торговлей зерновыми и масличными культурами, переработкой семян подсолнечника и сои.

Среди исследуемого польского бизнеса в Украине присутствует 17 компаний, входящих в состав ФПГ «Чисто», которая поставляет оборудование и предоставляет услуги по уборке, мойке и очистке. Ключевое лицо группы — Валерий Макицкий, по информации из ЕГР гражданин Польши, однако до июня 2022-го имел белорусское гражданство.

Источник: Минфин
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