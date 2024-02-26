В январе 2024 года украинские банки получили 16,762 млрд грн чистой прибыли, что на 2,068 млрд грн или на 14% больше, чем в январе 2023 года. Об этом сообщает FinClub.
Банки в январе увеличили доходы, несмотря на повышение налогов
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Чистая прибыль возросла, несмотря на увеличение ставки налогообложения: в январе 2023-го банки платили 18% налога, тогда как с 1 января ставка налога составляет 25%.
Банки увеличили оплату налога с 2,275 млрд грн до 3,698 млрд грн, но все равно получили большую чистую прибыль.
Это произошло благодаря тому, что доходы росли быстрее (+9%), чем расходы (+6%) банков.
Процентные доходы, составляющие 68,8% всех доходов, выросли на 22%.
Процентные издержки возросли больше (+37%), но они занимают только 39,2% в структуре издержек.
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Источник: Минфин
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