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26 февраля 2024, 11:33 Читати українською

Sense Bank начал выдавать кредиты на приобретение жилого дома по программе єОселя

Sense Bank, принадлежащий государству в лице Министерства финансов, начал процесс кредитования на приобретение жилых домов по программе єОселя. Кредит от банка предоставляется только на приобретение самого дома, стоимость же самого
земельного участка покрывается за счет заемщика.

Отметим, что Sense Bank присоединился к государственной программе ипотечного кредитования єОселя с начала ноября 2023 года. За это время Sense Bank уже получил около 20 тысяч заявок на кредитование квартир.

«Добавление новой опции кредитования на приобретение жилого дома в программу єОселя станет дополнительным стимулом для наших клиентов пользоваться этой возможностью. Это позволит получить доступ к финансированию, необходимому для приобретения собственного жилья, с удобными условиями и конкурентоспособными ставками», — отмечает директор департамента ипотечного кредитования Sense Bank Орыся Юзвишин.

Напомним, с 29 января украинцы могут выбрать по программе єОселя частные дома площадью 62,5 кв. метра (это нормативная площадь, остальные площади будут покрываться за счет собственного взноса) на одного плюс 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи под 7% годовых. Требования по дате ввода в эксплуатацию домов такие же, как и для квартир:

  • представителям отдельных профессий (военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые), которые могут взять кредит под 3%, и ветеранам и членам их семей — под 7% — доступны частные дома в возрасте до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений в других населённых пунктах;
  • ВПЛ и другим украинцам, которые могут взять кредит под 7% — доступны частные дома в возрасте до 3 лет, независимо от населенного пункта.

Кроме этого, важным условием для частного дома есть земля, на которой он расположен. Для покупки по єОселя она должна принадлежать исключительно к землям жилой и общественной застройки, имеющейся в собственности. Дачные и садовые дома, размещенные на дачных и садовых участках, а также дома, размещенные на земельных участках с/х назначения, недоступны для оформления ипотеки.

Подробную информацию о программе кредитования от Sense Bank читайте здесь.

Sense Bank — системно важный украинский банк, 100% акций которого принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФЛП в 130 отделениях по всей Украине, а также онлайн банке Sense SuperApp. В банке работает около 4 тысяч сотрудников.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
san4os
san4os
26 февраля 2024, 12:08
#
«з початку листопада 2023 року. За цей час, Sense Bank вже отримав близько 20 000 заявок на кредитування квартир.»

Примітивні маніпуляції цифрами… Якщо я подаю заявку на кредит по еОселі, то я подаю її через «Дія» відразу у всі банки які беруть участь у програмі. Якщо я на протязі місяця не підібрав собі для купівлі обєкт нерухомості, то через місяць повторно подаю заявку…
А інформацію подають так ніби в Sense Bank черга бажаючих стоїть…


+
0
san4os
san4os
26 февраля 2024, 12:09
#
Ощад і Приват — це два лідери по кредитуванні по програмі еОселя…
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