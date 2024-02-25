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25 февраля 2024, 9:43 Читати українською

Канада выделит более $2 миллиардов помощи Украине в этом году

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве по безопасности между странами. Документ предусматривает выделение Канадой в этом году более 3 млрд канадских долларов ($2,2 млрд) макрофинансовой и оборонной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве по безопасности между странами.
Фото:president.gov.ua

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Зеленский высоко оценил подписание документа, отметив, что он закладывает надежную основу для продолжительного и углубленного партнерства между государствами.

«Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости», — сказал он.

Соглашение учреждает канадско-украинское стратегическое партнерство безопасности, которое определяет сферы для усиления двустороннего сотрудничества в различных отраслях, включая оборону, стабильность и устойчивость.

Кроме того, документ подтверждает поддержку со стороны Канады будущего членства Украины в НАТО, в частности, путем содействия украинским реформам и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.

Соглашение также фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны рф.

В ходе встречи Зеленский и Трюдо также обсудили предоставление новых систем ПВО, производство и передачу в рамках многолетней программы помощи Украине бронетехники, необходимой для защиты украинских воинов и медицинской эвакуации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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w33
w33
25 февраля 2024, 10:45
#
Шо там по долару, коли 40 ?))
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