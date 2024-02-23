Минфин - Курсы валют Украины

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23 февраля 2024, 10:40 Читати українською

$60 млрд для Украины под вопросом: как прекращение помощи ударит по США

Прекращать оказывать помощь Украине на основании того, что ее поражение в войне неизбежно, глупо. Ведь если россия снова одержит верх, от этого не выиграет ни США, ни Европа, ни другие международные партнеры. Такое мнение высказал американский журналист Рич Лоури в колонке New York Post. «Минфин» публикует перевод статьи.

Прекращать оказывать помощь Украине на основании того, что ее поражение в войне неизбежно, глупо.

Миллионы на оборону, но ни цента на Украину. — Это сплоченный клич противников нового транша помощи Украине в размере $60 млрд во главе с сенатором-республиканцем из Огайо Дж. Д. Венсом.

Вэнс заслуживает похвалы за то, что он направил свое несогласие с продолжением финансирования Украины прямо в «чрево зверя» на Мюнхенской конференции по безопасности, где он шел против течения, выступая за отказ от боевой помощи союзнику Запада.

Взгляды Вэнса весомы и никоим образом не пророссийские в пользу президента Владимира Путина. И все же они не убедительны.

Он прав в том, что в какой-то момент в Украине будет заключено соглашение, и прав, что европейцам следует тратить больше средств на свою оборону. С другой стороны, то, что он изображает как реализм в отношении хода конфликта, является наивным и нереалистичным.

Вэнс говорит, что проблема «в том, что нет четкой конечной точки» войны в Украине.

Это верно. К сожалению, у большинства войн нет четких конечных точек.

Черчилль предостерег от веры в то, что войну можно легко контролировать или предсказать — то есть, как он выразился, нельзя думать, «что любой, кто отправляется в путешествие, может измерить приливы и ураганы, с которыми он столкнется».

Также нет ничего необычного в том, что войны превращаются в процесс истощения, каким является сейчас война в Украине.

Но на данном этапе можно представить две общие конечные точки:

  1. Украинцы продолжают сдерживать россиян, так что москва в конце концов устает и становится готовой заключить какое-то соглашение,
    или
  2. Россияне приближаются к победе.

Лишение Украины боеприпасов, безусловно, является одним из способов покончить с войной, но не на условиях, выгодных Украине, Западу или нашим интересам.

Вэнс говорит, что последний пакет помощи «не изменит фундаментально реальность на поле боя». Если он имеет в виду, что это не позволит Украине прорваться через российские линии, он прав.

Но отказ в помощи Украине действительно может фундаментально изменить реальность на поле боя, обеспечив широкое наступление россии.

В аргументах противников увеличения помощи есть замкнутый круг: откладывая дальнейшую поддержку, они подорвали позиции Украины на поле боя, что, по их словам, показывает, что дело Украины безнадежно и не заслуживает большей поддержки США.

Если россия снова одержит верх, это не будет той формулой мирного соглашения, о которой мечтает Вэнс.

По оценкам США, потери в россии составили более 300 000 человек. Она потеряла 3000 танков и 20 кораблей в Черном море. Она потратила более $200 млрд на войну и пережила потерю примерно $1 трлн ожидаемого экономического роста.

Если после этих огромных утрат россия начнет получать решающее преимущество, можем ли мы поверить, что она просто объявит одностороннюю остановку войны ради поиска переговорного урегулирования? В тот самый момент, когда ей не нужны переговоры, чтобы получить то, что она хочет?

Путин совершил серьезные ошибки в Украине, но он не идиот. На самом деле, если Путин одержит победу в Украине, он не собирается сразу же отправляться в Варшаву. Но он может выступить против Молдовы или, со временем, стран Балтии, что спровоцирует еще более опасную конфронтацию с Западом, поскольку Эстония, Латвия и Литва являются членами НАТО

Трудно предсказать, какие последствия будет иметь поражение Украины. Но отказ от союзников всегда унизителен и всегда имеет непредсказуемые последствия.

Когда мы освободили Южный Вьетнам в 1970-х годах, это послужило катализатором антизападного наступления по всему миру, а неудачный уход президента Байдена из Афганистана, возможно, соблазнил Путина напасть на Украину.

Война в Украине, вне всякого сомнения, обходится дорого. Но сражаются исключительно украинцы, которые просто хотят, чтобы ресурсы и техника были в их распоряжении.

Конфликту два года. Это не «вечная война», а битва, в которой мы теряем терпение в рекордно короткие сроки.

Было бы глупо ускорять поражение Украины на том основании, что оно неизбежно.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Riojas
Riojas
23 февраля 2024, 11:16
#
Очень сложный вопрос. Тут же не проблема в том, что просто потерпеть. Каждый день этого терпения оплачивается жизнями. Если мы сейчас достигли фазы, в которой в лучшем случае мы останемся при своих, а в худшем — потеряем еще, то надо фиксировать убыток. Если есть аргументированные возражения, что вот мы потерпим и станет лучше — готов их выслушать. Сразу скажу, что вариант «рф просто устанет и накопится эффект от санкций и потерь» для меня сомнителен, по крайней мере сейчас к этому никаких тенденций нет.
+
+15
Krop06
Krop06
23 февраля 2024, 11:40
#
Рашкобот який сре в коментарях та сіє зневіру. Звісно ми тобі віримо
+
0
Bitcoin
Bitcoin
23 февраля 2024, 11:32
#
Попрошайничество в генах
+
0
Игорь УА
Игорь УА
23 февраля 2024, 11:42
#
Кацапов, вечно просят милости у царя.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
23 февраля 2024, 11:45
#
Эта война, впервые за 30 лет, заставила меня гордится Украиной и Украинцами!
«Нам ще буде важко, але вже не буде соромно». ©
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