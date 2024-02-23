$60 млрд для Украины под вопросом: как прекращение помощи ударит по США

Прекращать оказывать помощь Украине на основании того, что ее поражение в войне неизбежно, глупо. Ведь если россия снова одержит верх, от этого не выиграет ни США, ни Европа, ни другие международные партнеры. Такое мнение высказал американский журналист Рич Лоури в колонке New York Post. «Минфин» публикует перевод статьи.

Миллионы на оборону, но ни цента на Украину. — Это сплоченный клич противников нового транша помощи Украине в размере $60 млрд во главе с сенатором-республиканцем из Огайо Дж. Д. Венсом.

Вэнс заслуживает похвалы за то, что он направил свое несогласие с продолжением финансирования Украины прямо в «чрево зверя» на Мюнхенской конференции по безопасности, где он шел против течения, выступая за отказ от боевой помощи союзнику Запада.

Взгляды Вэнса весомы и никоим образом не пророссийские в пользу президента Владимира Путина. И все же они не убедительны.

Он прав в том, что в какой-то момент в Украине будет заключено соглашение, и прав, что европейцам следует тратить больше средств на свою оборону. С другой стороны, то, что он изображает как реализм в отношении хода конфликта, является наивным и нереалистичным.

Вэнс говорит, что проблема «в том, что нет четкой конечной точки» войны в Украине.

Это верно. К сожалению, у большинства войн нет четких конечных точек.

Черчилль предостерег от веры в то, что войну можно легко контролировать или предсказать — то есть, как он выразился, нельзя думать, «что любой, кто отправляется в путешествие, может измерить приливы и ураганы, с которыми он столкнется».

Также нет ничего необычного в том, что войны превращаются в процесс истощения, каким является сейчас война в Украине.

Но на данном этапе можно представить две общие конечные точки:

Украинцы продолжают сдерживать россиян, так что москва в конце концов устает и становится готовой заключить какое-то соглашение,

или Россияне приближаются к победе.

Лишение Украины боеприпасов, безусловно, является одним из способов покончить с войной, но не на условиях, выгодных Украине, Западу или нашим интересам.

Вэнс говорит, что последний пакет помощи «не изменит фундаментально реальность на поле боя». Если он имеет в виду, что это не позволит Украине прорваться через российские линии, он прав.

Но отказ в помощи Украине действительно может фундаментально изменить реальность на поле боя, обеспечив широкое наступление россии.

В аргументах противников увеличения помощи есть замкнутый круг: откладывая дальнейшую поддержку, они подорвали позиции Украины на поле боя, что, по их словам, показывает, что дело Украины безнадежно и не заслуживает большей поддержки США.

Если россия снова одержит верх, это не будет той формулой мирного соглашения, о которой мечтает Вэнс.

По оценкам США, потери в россии составили более 300 000 человек. Она потеряла 3000 танков и 20 кораблей в Черном море. Она потратила более $200 млрд на войну и пережила потерю примерно $1 трлн ожидаемого экономического роста.

Если после этих огромных утрат россия начнет получать решающее преимущество, можем ли мы поверить, что она просто объявит одностороннюю остановку войны ради поиска переговорного урегулирования? В тот самый момент, когда ей не нужны переговоры, чтобы получить то, что она хочет?

Путин совершил серьезные ошибки в Украине, но он не идиот. На самом деле, если Путин одержит победу в Украине, он не собирается сразу же отправляться в Варшаву. Но он может выступить против Молдовы или, со временем, стран Балтии, что спровоцирует еще более опасную конфронтацию с Западом, поскольку Эстония, Латвия и Литва являются членами НАТО

Трудно предсказать, какие последствия будет иметь поражение Украины. Но отказ от союзников всегда унизителен и всегда имеет непредсказуемые последствия.

Когда мы освободили Южный Вьетнам в 1970-х годах, это послужило катализатором антизападного наступления по всему миру, а неудачный уход президента Байдена из Афганистана, возможно, соблазнил Путина напасть на Украину.

Война в Украине, вне всякого сомнения, обходится дорого. Но сражаются исключительно украинцы, которые просто хотят, чтобы ресурсы и техника были в их распоряжении.

Конфликту два года. Это не «вечная война», а битва, в которой мы теряем терпение в рекордно короткие сроки.

Было бы глупо ускорять поражение Украины на том основании, что оно неизбежно.