Британия ввела новые санкции против компаний и лиц, помогающих рф в войне против Украины

Сегодня, 22 февраля, Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон объявил о введении новых санкций против более 50 человек и компаний, поддерживающих незаконную войну России в Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Санкции ввели против компаний, которые снабжают ее ограниченным арсеналом средства наподобие систем залпового огня, ракет и взрывчатых веществ.

Они также направлены против ключевых источников российских доходов, ограничивая торговлю металлами, бриллиантами и энергоносителями, отрезая финансирование незаконной путинской войны по всем возможным направлениям.

Кто попал в санкционный список

В новом пакете санкций:

Компании, связанные с производством боеприпасов: систем запуска, ракет, взрывчатки и другого оборудования, используемого в военной технике. Сюда входит ГП «Свердлов», крупнейшее предприятие по производству боеприпасов.

Ключевые российские импортеры и производители станков играют важную роль в производстве важных оборонных систем и компонентов, начиная от ракет и двигателей до танков и истребителей.

Нефтетрейдер Нильс Труст и его компания Paramount Energy & Commodities SA. Трус способствует беспрепятственной торговле российской нефтью вне зоны действия санкций Великобритании и «Большой семерки» (G7), в частности через компанию Paramount Energy & Commodities DMCC из ОАЭ, которую Великобритания внесла в санкционный список в ноябре 2023 года.

Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, работающие в российском энергетическом секторе как часть теневого флота.

Две российские алмазодобывающие компании и Павел Алексеевич Мариничев, новый генеральный директор «Алросы», крупнейшего российского государственного производителя алмазов, по оценкам, занимающего 30% доли мирового алмазного рынка.

Пять топ-менеджеров и владельцев ведущих российских производителей меди, цинка и стали.

Напомним

«Минфин» писал, что Великобритания продлит на 18 месяцев визы для украинских беженцев.