Сенс Банк сообщил о трудностях с карточными операциями

Государственный Сенс Банк предупредил клиентов о проблемах с проведением карточных операций из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

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«Это касается оплат Sense-картами в POS-терминалах, банкоматах и в интернете, а также переводов», — говорится в сообщении.

Клиентам банка советуют воздержаться от проведения повторных сделок. В банке отметили, что IT-команда уже работает над решением проблемы.