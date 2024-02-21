Государственный Сенс Банк предупредил клиентов о проблемах с проведением карточных операций из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.
Сенс Банк сообщил о трудностях с карточными операциями
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«Это касается оплат Sense-картами в POS-терминалах, банкоматах и в интернете, а также переводов», — говорится в сообщении.
Клиентам банка советуют воздержаться от проведения повторных сделок. В банке отметили, что IT-команда уже работает над решением проблемы.
Источник: Минфин
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