В Citi назвали причины ожидаемого подорожания золота до $3000 за унцию

Дедолларизация

Один из них — дедолларизация. «Наиболее вероятный путь к $3000 за унцию золота — это быстрое ускорение существующей, но медленно развивающейся тенденции: дедолларизация в центральных банках развивающихся рынков, что, в свою очередь, приводит к кризису доверия к доллару США», — цитирует CNBC отчет аналитиков Citi, одним из авторов которого был глава североамериканского подразделения Citi по исследованиям сырьевых рынков Аакаш Доши.

По данным Citi, в последние годы покупки золота центральными банками «ускорились до рекордного уровня», поскольку регуляторы стремятся диверсифицировать свои резервы и снизить кредитный риск. Центральные банки России и Китая лидируют в покупках золота; центробанки Индии, Турции и Бразилии также увеличивают покупки слитков.

В январе 2024 года Всемирный совет по золоту сообщил, что мировые центральные банки два года подряд закупали золото объемом более 1 тыс. тонн. «Если этот показатель снова очень быстро удвоится до 2 тыс. тонн, мы думаем, что это будет на самом деле очень оптимистично для золота», — отметил Аакаш Доши в комментарии CNBC.

Снижение процентной ставки

Еще одним триггером, который приведет к росту золота до $3000, может стать «глубокая глобальная рецессия», которая способно подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США к быстрому снижению ставок, считают в Citi. Цены на золото, как правило, находятся в обратной зависимости от процентных ставок. По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, например с облигациями, которые принесли бы более низкую доходность в условиях низких процентных ставок.

С июля 2023 года процентная ставка ФРС составляет 5,25−5,5% годовых. Это является самым высоким показателем с января 2001 года, когда ставка, после того как лопнул пузырь доткомов, подскочила до 6% годовых.

Стагфляция

Наконец, третья причина, по которой цены на золото могут взлететь, — стагфляция. Это ситуация, когда высокая инфляция сочетается с замедлением экономического роста. В такие периоды золото воспринимается как защитный актив. Драгметалл имеет тенденцию показывать хорошие результаты в периоды экономической неопределенности, когда инвесторы уходят от более рискованных активов, таких как акции. Впрочем, Аакаш Доши отметил, что вероятность такого сценария очень мала.

Даже если перечисленные три сценария не реализуются, то средняя цена золота в первой половине 2024 года может составить чуть более $2000 за унцию, считают аналитики Citi. А во втором полугодии, согласно их прогнозу, цена может подняться выше $2150 за унцию и обновить установленный в конце 2023 года рекорд.

Средняя цена на золото в 2023 году, по данным Всемирного совета по золоту, составила $1940,54 за унцию. В декабре 2023 года цена поднялась до исторического максимума — стоимость январского фьючерса на золото на бирже CME достигла $2152,3 за унцию.

Предыдущего максимума цены на золото достигли в 2020 году. По данным Dow Jones Market Data, рекорд был установлен на уровне $2089,2 за унцию, по данным Refinitiv — $2072,5 за унцию, а по данным Bloomberg — $2075,47 за унцию. Еще один скачок цен произошел в марте 2022 года, тогда котировки на локальном максимуме также поднимались выше $2000 за унцию.