Исторический рекорд: украинцы открыли наибольшее количество ФОП на второй год (инфографика)

За второй год полномасштабной войны украинцы открыли рекордное количество ФОП за последнее десятилетие — почти 315 тысяч, а количество новых компаний приросло на 60% по сравнению с показателями в первый год великой войны. Об этом говорится в новом материале от YouControl.Market.

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Где больше всего открывают ФОП

При этом больше всего ФОП создали в бьюти индустрии: сфера парикмахерских и салонов красоты приросла в четыре раза. А среди компаний значительно выросло количество предприятий, занимающихся строительством.

На второй год великой войны (1 февраля 2023 по 1 февраля 2024 гг), по данным системы YouControl.Market, украинцы создали рекордное количество ФОП за последнее десятилетие и установили абсолютный рекорд — 314 392. Этот показатель превзошел не только первый год военного положения, но и 2021 год, тогда украинцы зарегистрировали больше ФОПов за все годы независимости — 268 382.

Количество зарегистрированных юридических лиц и компаний во второй военный год существенно возросло по сравнению с прошлым годом. Пока показатель вновь созданных компаний не вышел на довоенный уровень, но динамика положительная и прирост по отношению к прошлому году составляет около 60%.

Всего за выбранный период в Украине было зарегистрировано более 27,3 тысяч новых компаний.

Топ-сферы новых бизнесов: парикмахеры потеснили айтишников



Больше новых ФОП украинцы и украинки зарегистрировали для предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты — 19,4 тысячи.

Далее по количеству вновь созданных ФОП следуют сферы:

— Розничная торговля в неспециализированных магазинах — 18,1 тысяч

— Розничная торговля через сеть Интернет — 17,9 тысяч

— Компьютерное программирование — 17,5 тысячи.

В первый год войны больше всего зарегистрированных ФОП было среди ИТ, но на второй год действия военного положения доля таких ФОП снизилась почти вдвое.



Открывавшиеся в течение второго военного года компании чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли — 6,7% предприятий из всех вновь созданных.

Также популярны среди компаний-новичков были предоставления в аренду недвижимого имущества (6,2%), строительство жилых и нежилых зданий (3,8%) и грузовой автомобильный транспорт (3,1%). Интересно, что по данным с портала Spending об использовании публичных средств государственного и местных бюджетов, на второй год войны 123 новосозданных компании с КВЭДом 41.20 «строительство жилых и нежилых зданий» получили 236 миллионов грн государственных средств. Больше денег получили киевские 33 375 505 грн (14%) и харьковские 30 473 775 грн (13%) компании.

Самые популярные регионы для открытия

Абсолютное лидерство по количеству вновь бизнесов держит Киев: 9,8 тысячи (36%) компаний и 44,6 тысячи (14%) ФОП. Особенно впечатляет топ-10 городов по количеству вновь созданных ФОП. В лидерах: Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Кривой Рог. Практически каждый из этих городов ежедневно страдает от террористических ударов российских ракет. Несмотря на все, украинские предприниматели продолжают проявлять устойчивость и активно развивают экономику страны.