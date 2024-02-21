Национальный банк с 21 февраля меняет отдельные правила работы с валютой для бизнеса, которые призваны предотвратить непроизводительный отток капитала. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк изменил валютные правила для бизнеса. Подробности
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Своп
На сегодняшний день для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины. Также предприятиям доступны валютные операции на условиях «своп» по купле-продаже иностранной валюты, если первая часть сделки предусматривает покупку банком у клиента иностранной валюты.
Чтобы соответствующие операции не использовались для обхода действующих валютных ограничений НБУ уточняет условия покупки валюты предприятиями.
Так, с 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым осуществлена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банка).
С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях «своп» (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками. Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.
Валютный надзор
В настоящее время действует норма, согласно которой банки могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления на текущий счет резидента в банке поступивших от нерезидента за товар денежных средств, если эти средства переводились из-за границы.
Для того чтобы стимулировать возврат в Украину валютной выручки за экспорт товаров, НБУ уточняет особенности осуществления валютного надзора банками .
Начиная с 21 февраля, банки смогут завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, что средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора банком.
Комментарии - 4
Але такого як в Україні… Хто їх призначав??? Хто їх покриває??? Зе-влада!
Зе-злодії в законі досі на волі. Типу по-приколу зловили і потім по-приколу відпустили під зменшену заставу? Це боротьба з корупцією?
Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і нажертися не можуть. Гірше ж точно не буде? ©