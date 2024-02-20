Банк Грузии покупает ведущий армянский банк за $300 миллионов

Bank of Georgia (Банк Грузии), крупнейший банк страны по размеру активов, покупает Америабанк, который несколько раз признавали лучшим в Армении. Об этом сообщает пресс-служба грузинской группы банков. Грузины приобретет 90% акций Америабанка за $303,6 млн. 10% акций останутся за ЕБРР.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О Банке Грузии

Bank of Georgia — ведущий банк Грузии с головным офисом в Тбилиси. В собственности банка есть инвестиционная компания BG Capital. Банк оказывает услуги в сфере инвестиций, розничного обслуживания, управления денежными средствами и т. п. Акции Bank of Georgia котируются на фондовых биржах Грузии и Лондона.

Один из бывших генеральных директоров банка Ладо Гургенидзе с 22 ноября 2007 года по 27 октября 2008 года был премьер-министром Грузии.

После закрытия соглашения и присоединения Америабанка Bank of Georgia планирует изменить наименование армянского банка. Сроки завершения сделки не указаны.

Что известно об армянском банке

ЗАО «Америабанк» — армянский универсальный банк, предлагающий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, штаб-квартира банка расположена в Ереване, Армения.

Америабанк был основан в 1910 году как филиал Кавказского торгового банка, который в советское время был превращен в Армянский филиал Внешторгбанка СССР. Банк снова стал самостоятельным в 1992 г. после получения банковской лицензии от Центрального банка Армении.

До 2014 г. Америабанк трижды выигрывал премию Euromoney как лучший банк Армении, неоднократно признавался лучшим банком страны по версиям The Banker и Global Finance.

Читайте также: Грузия получила исторический доход от туризма. Больше всего приезжают россияне

В декабре 2015 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел долю в уставном капитале Америабанка. В феврале 2018 года часть в уставном капитале банка приобрел Азиатский банк развития (АБР).

По информации армянских СМИ, акционерами Америабанка на 1 января 2024 года выступают Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, начатая Рубеном Варданяном); EBRD — 17,71%; Азиатский банк развития — 13,92%; ESPS Holding Limited — 12,05%; Afeyan Foundation for Armenia Inc. — 7,5%.

Одним из совладельцев Америабанка был миллиардер, бывший «госминистр» Нагорного Карабаха Рубен Варданян.