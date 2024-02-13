Грузия получила исторический доход от туризма. Больше всего приезжают россияне

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 февраля 2024, 12:45 Читати українською

Грузия получила исторический доход от туризма. Больше всего приезжают россияне

Доходы Грузии от международного туризма составляют $4,1 млрд в 2023 году, что на 17,3% выше, чем в 2022 году и на 26,2% больше показателя 2019 года. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на данные Национального статистического ведомства Грузии.

Доходы Грузии от международного туризма составляют $4,1 млрд в 2023 году, что на 17,3% выше, чем в 2022 году и на 26,2% больше показателя 2019 года.
Фото: Pixabay

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост доходов произошел благодаря увеличению количества туристов. В 2023 году страну посетили 7,1 млн международных туристов, что на 75,6% больше показателя 2019 года и на 30,3% — 2022 года.

Большинство туристов в Грузию приезжало из россии (1,42 млн человек, или 23% от туристического потока), Турции (1,4 млн, 21%) и Армении (962,5 тыс., 13,5%).

Поток украинских туристов в Грузию немного сократился до 160 тыс. человек за прошлый год.

В 97,2% случаев туристы, посетившие Грузию в прошлом году, приезжали в страну раньше или посещали ее несколько раз в течение 2023 года.

В то же время, каждый турист в среднем тратил в Грузии $344 за время визита, что на 15,9% меньше по сравнению с 2022 годом.

Читайте также: Грузия лидирует среди стран, где россияне открывали бизнес в 2023 году

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Rubi0
Rubi0
13 февраля 2024, 15:41
#
А нам ЕС только обещает 3−4 млрд отчислять от прибыли с арестованных 300 млрд рф. А грузины просто на хинкали с вином зарабатывают 4 млрд
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами