Грузия получила исторический доход от туризма. Больше всего приезжают россияне

Доходы Грузии от международного туризма составляют $4,1 млрд в 2023 году, что на 17,3% выше, чем в 2022 году и на 26,2% больше показателя 2019 года. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на данные Национального статистического ведомства Грузии.

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Рост доходов произошел благодаря увеличению количества туристов. В 2023 году страну посетили 7,1 млн международных туристов, что на 75,6% больше показателя 2019 года и на 30,3% — 2022 года.

Большинство туристов в Грузию приезжало из россии (1,42 млн человек, или 23% от туристического потока), Турции (1,4 млн, 21%) и Армении (962,5 тыс., 13,5%).

Поток украинских туристов в Грузию немного сократился до 160 тыс. человек за прошлый год.

В 97,2% случаев туристы, посетившие Грузию в прошлом году, приезжали в страну раньше или посещали ее несколько раз в течение 2023 года.

В то же время, каждый турист в среднем тратил в Грузии $344 за время визита, что на 15,9% меньше по сравнению с 2022 годом.

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