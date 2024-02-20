Турция перестала платить за российскую нефть

Проблемы с турецкими банками, которые с конца прошлого года массово блокируют платежные операции с россией, дошли к российским нефтяникам. Российские экспортеры нефти уже некоторое время не получают из Турции деньги за проданные баррели. Об этом пишет The Moscow Time со ссылкой на Reuters.

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Как сообщается, сложности с оплатой энергоносителей возникли после того, как США в декабре предупредили о жестких мерах за нарушение санкций против россии.

«Пришлось изменять согласованные способы платежей или откладывать их, при этом поставки продолжались», — объясняет источник Reuters.

По словам двух других собеседников агентства, поток российского топлива в направлении Турции пока не останавливался: всего несколько небольших грузов столкнулись с задержками.

Ужесточение банковских процедур ударило прежде всего по неэнергетической торговле: «Основная проблема возникает не с платежами из Турции, а с платежами, которые Турция должна получить». В результате турецкий экспорт в россии оказался парализованным: поставка машин и оборудования практически остановилась, пояснил собеседник агентства.

Турция более чем вдвое увеличила закупку российской нефти после начала полномасштабной войны с Украиной и остается единственной страной НАТО, которая продолжает получать баррели из россии. По итогам января-ноября прошлого года на турецкие НПЗ, в том числе крупнейший STAR, поступило 8,9 млн. тонн сырой нефти российского происхождения. Кроме того, российские нефтяники продали на турецкий рынок 9,4 млн. тонн дизельного топлива.

То, что платежи за нефть не производятся, связано с усилением банковского контроля, объясняют источники Reuters. В январе аналогичные проблемы возникли с Индией, отказавшейся принимать 14 танкеров с сахалинской нефтью сорта Sokol после того, как «Роснефть» не смогла открыть счет в ОАЭ, чтобы получать оплату в дирхамах.

Российские дипломаты ведут переговоры с турецкой стороной по решению вопроса с банками, сообщил в воскресенье посол россии в Анкаре Алексей Ерхов. Результатов, впрочем, пока нет: проблема сохраняется и «очень серьезная», признал он.

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