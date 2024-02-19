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19 февраля 2024, 10:44 Читати українською

Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и стали закрывать счета клиентов

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ.

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета.

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Что произошло

Сейчас банки ОАЭ деньги из россии не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами россии, в том числе и по непрозрачным причинам, добавил он.

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ эту информацию подтвердили.

Собеседники отмечают, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 г. указа президента США о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из россии.

Читайте: Китай, Турция и ОАЭ присоединились к санкциям против российских банков — СМИ

С сентября исчезла возможность платить из россии — в том числе в дирхамах, подтвердил другой представитель бизнеса, менеджер экспедиторской компании.

«Компанию открывали не просто так — банки предлагали выгодную конвертацию, а также не разглашали сведения о конечных бенефициарах при запросах иностранных организаций», — объяснил он. После этого в цепочку добавили третью промежуточную юрисдикцию — Гонконг, добавил собеседник.

С февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи, отметил он. Пока пришлось перейти на криптовалюту — инструмент настораживает многих клиентов, резюмировал бизнесмен.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты по россии и беларуссии. Речь идет о Chouzhou Commercial Bank.

Источник: Минфин
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