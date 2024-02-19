Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и стали закрывать счета клиентов

С сентября исчезла возможность платить из россии — в том числе в дирхамах, подтвердил другой представитель бизнеса, менеджер экспедиторской компании.

«Компанию открывали не просто так — банки предлагали выгодную конвертацию, а также не разглашали сведения о конечных бенефициарах при запросах иностранных организаций», — объяснил он. После этого в цепочку добавили третью промежуточную юрисдикцию — Гонконг, добавил собеседник.