Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ.
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с рф и стали закрывать счета клиентов
Сейчас банки ОАЭ деньги из россии не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами россии, в том числе и по непрозрачным причинам, добавил он.
Три бизнесмена с офисами в ОАЭ эту информацию подтвердили.
Собеседники отмечают, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 г. указа президента США о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из россии.
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С сентября исчезла возможность платить из россии — в том числе в дирхамах, подтвердил другой представитель бизнеса, менеджер экспедиторской компании.
«Компанию открывали не просто так — банки предлагали выгодную конвертацию, а также не разглашали сведения о конечных бенефициарах при запросах иностранных организаций», — объяснил он. После этого в цепочку добавили третью промежуточную юрисдикцию — Гонконг, добавил собеседник.
С февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи, отметил он. Пока пришлось перейти на криптовалюту — инструмент настораживает многих клиентов, резюмировал бизнесмен.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты по россии и беларуссии. Речь идет о Chouzhou Commercial Bank.
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