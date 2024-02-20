ВР готовится вернуть штрафы за неуплату микрокредитов

Потребителей финуслуг ожидает возврат штрафов и пени за просроченные кредиты . Об этом рассказала на конференции FinYear Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

По словам Ольги Василевской-Смаглюк, в комитете по правовой политике уже давно лежит законопроект 9424 относительно изменений в Гражданский кодекс, которые предусматривают возврат штрафов и пени за несвоевременную уплату по кредитам. По ее мнению, после принятия закона об ограничении предельной ставки по микрокредитам, возврат санкций за ненадлежащее обслуживание кредита должен стать вторым шагом.

«Он (документ, — ред.) не популярен для населения, но очень нужен для того, чтобы поддержать рынок финкомпаний. Штрафы и пени нужно возвращать, в противном случае это не будет разговор о бизнесе и справедливости», — подчеркнула Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что соответствующие предложения направлены в комитет по правовой политике во второй раз, и выразила надежду, что уже в ближайшее время документ будет принят.

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Напомним

С 1 января 2024 вступил в силу закон, вводящий показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и предусматривающий постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита .

Целью этого закона является защита прав потребителей финансовых услуг. В то же время для восстановления баланса и в интересах защиты прав кредиторов финансовые компании ожидают отменить мораторию на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную уплату по кредитам. Такой шаг предусмотрен в законопроекте № 9424 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно потребительского кредитования», ожидающего рассмотрения.