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20 февраля 2024, 16:44 Читати українською

ВР готовится вернуть штрафы за неуплату микрокредитов

Потребителей финуслуг ожидает возврат штрафов и пени за просроченные кредиты. Об этом рассказала на конференции FinYear Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Потребителей финуслуг уже в скором времени ждет две новации: возврат штрафов за просроченные ссуды и присвоение индивидуального идентификатора на кредит.
фото: liga.net

По словам Ольги Василевской-Смаглюк, в комитете по правовой политике уже давно лежит законопроект 9424 относительно изменений в Гражданский кодекс, которые предусматривают возврат штрафов и пени за несвоевременную уплату по кредитам. По ее мнению, после принятия закона об ограничении предельной ставки по микрокредитам, возврат санкций за ненадлежащее обслуживание кредита должен стать вторым шагом.

«Он (документ, — ред.) не популярен для населения, но очень нужен для того, чтобы поддержать рынок финкомпаний. Штрафы и пени нужно возвращать, в противном случае это не будет разговор о бизнесе и справедливости», — подчеркнула Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что соответствующие предложения направлены в комитет по правовой политике во второй раз, и выразила надежду, что уже в ближайшее время документ будет принят.

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Напомним

С 1 января 2024 вступил в силу закон, вводящий показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и предусматривающий постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита .

Целью этого закона является защита прав потребителей финансовых услуг. В то же время для восстановления баланса и в интересах защиты прав кредиторов финансовые компании ожидают отменить мораторию на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную уплату по кредитам. Такой шаг предусмотрен в законопроекте № 9424 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно потребительского кредитования», ожидающего рассмотрения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Strain
Strain
20 февраля 2024, 17:49
#
Ану расскажите мне как это будет работать. Человек взял микрокредит, его затащили в бус ТЦК и? Пеня 1% в день, а потом жене ноги сломают за неуплату?
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0
Андрей Татра
Андрей Татра
20 февраля 2024, 18:13
#
Смаглюк нужно в люк…как делает это пеня и штрафы для людей. Банкам не хватает ликвидности хотя здесь не только о них. Но во время Большой войны это не вариант который нужен людям. Здесь нужно внедрять такие передовые методы которые завлекали и делали такую картину,чтобы наши гражданин возвращались домой…подчёркиваю со временем взвесив плюсы и минусы в Украине для дальнейшей жизни. Я🙄🤔🤭
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