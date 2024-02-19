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19 февраля 2024, 18:13 Читати українською

Sense Bank заключил первое соглашение Swap через Расчетный Центр в Украине

Sense Bank, принадлежащий государству в лице Министерства финансов, сообщил об успешном запуске первого соглашения Swap (с англ. «своп» — обмен; контракт денежного рынка, условия которого предусматривают продажу иностранной валюты с обратной ее покупкой в определенную дату в будущем) через Расчетный Центр в Украине. Этот новый шаг в инновациях отражает стратегическую направленность банка на постоянное усовершенствование финансовых услуг для своих клиентов, ведь операция Swap позволяет клиентам уменьшить валютные риски, позволяя продать валюту и выкупить ее через некоторое время в будущем по предварительно согласованному курсу. По сути, это финансирование клиента в национальной валюте под залог свободно конвертируемой.

«Проведение первого соглашения „своп“ через Расчетный Центр является важным шагом для Sense Bank в развитии инвестиционных продуктов в стране. Этот механизм является эффективным инструментом для уменьшения валютных рисков клиентов банка, позволяя проводить обмен платежами через Расчетный Центр (РЦ). РЦ выступает гарантом безопасности и надежности сделок для всех сторон»,  — отметила Директор по Рынкам капитала Sense Bank Татьяна Попович.

Инструмент «своп» уже многие годы пользуется спросом у корпоративных клиентов банка именно в периоды потенциальной курсовой волатильности. Год назад такая услуга стала доступна и клиентам — физическим лицам. Sense Bank первым среди украинских банков предложил физлицам совершать валютные операции на условиях «своп».

Напомним, что начиная с 22 ноября, банки могут вкладывать валютные свопы, базовыми активами которых являются национальная валюта (UAH) и иностранная валюта (USD, EUR) на организованных рынках капитала. Функцию центрального контрагента выполняет Расчетный Центр. Он также осуществляет клиринг и расчет по таким контрактам.

Sense Bank — системно важный украинский банк, 100% акций которого принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФЛП в 130 отделениях по всей Украине, а также онлайн банке Sense SuperApp. В банке работает около 4 тысяч сотрудников.

Источник: Минфин
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