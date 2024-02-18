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18 февраля 2024, 15:37 Читати українською

Банк Альпари прекращает существование

Самый маленький украинский банк Альпари, который хотела купить Укрпочта, прекращает существование. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Поскольку наше банковское учреждение находится в процедуре прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, предоставление банковских услуг в настоящее время ограничено. Существующие счета постепенно закрываются, новые счета не открываются», говорится в сообщении.

План прекращения банка уже одобрен Нацбанком. Решение о прекращении банковской деятельности было принято 12 декабря 2023 года.

Альпари является самым маленьким банком в Украине, по состоянию на 2021 год у него было только 1 отделение.

Объем его чистых активов составил лишь 193,4 млн грн (0,007% от активов банковской системы).

В банке было 6176 вкладчиков, державших на его счетах 679 млн грн. По итогам 2023 года банк получил 6 млн грн убытка.

Владельцем 100% акций банка является Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в ОАЭ.

В 2021 году «Укрпочта» достигла договоренности о покупке банка за 260 млн грн, позже она даже получила разрешение Мининфраструктуры на покупку банка.

Впрочем, из-за того, что «Укрпочта» и Мининфраструктуры так и «не устранили все недостатки в документах», на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал это соглашение и вернул обратно «Укрпочте» пакет документов на покупку Альпари без принятия решений 29 мая 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
18 февраля 2024, 16:59
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Спасибо НБУ, что сэкономил Укрпочте 260млн грн…
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