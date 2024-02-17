Компания SpaceX ракетой Falcon 9 вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщает Space.com
SpaceX вывела на орбиту новую партию Starlink
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Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с партией Starlink из базы космических сил Ванденберга в Калифорнии.
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после старта, как и планировалось. Он совершил вертикальную посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.
Позже компания подтвердила вывод интернет-спутников на низкую околоземную орбиту.
В целом SpaceX менее чем за 23 часа осуществили 13-ю, 14-ю и 15-ю миссии.
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Источник: Минфин
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