SpaceX вывела на орбиту новую партию Starlink

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с партией Starlink из базы космических сил Ванденберга в Калифорнии.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после старта, как и планировалось. Он совершил вертикальную посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Позже компания подтвердила вывод интернет-спутников на низкую околоземную орбиту.

В целом SpaceX менее чем за 23 часа осуществили 13-ю, 14-ю и 15-ю миссии.

Читайте также: Илон Маск — друг или враг: что он сделал для Украины хорошего и плохого