Акции Tesla упали на фоне задержки с презентацией роботакси

Tesla отчиталась о неутешительных доходах и подтвердила, что долгожданная презентация робота была отложена. На этом фоне акции компании упали на премаркете на 7%. Об этом сообщает Bloomberg.

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Презентацию роботакси перенесли на 10 октября, но компания покажет только прототипы автомобилей. Более доступные модели, которые могли бы оживить продажи, пойдут в производство не раньше первой половины следующего года.

Планируемый завод в Мексике на паузе до окончания президентских выборов в США в ноябре, а человекоподобный робот, который, по прогнозам Маска, поднимет стоимость Tesla до небес, не станет продаваться до 2026 года.

Такое сочетание отсрочок оставляет инвесторов в выжидательной позиции на фоне падения объемов производства и продаж автомобилей Tesla.

Крупнейший в мире продавец электромобилей с аккумуляторными батареями значительно отстает от темпов 1,8 миллиона поставок в прошлом году и подтвердил, что рост объемов будет значительно ниже в 2024 году.