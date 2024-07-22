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22 июля 2024, 19:17 Читати українською

Nvidia работает над флагманским ШИ-чипом для Китая — СМИ

Nvidia сконцентрировалась на разработке версий своих новых флагманских чипов искусственного интеллекта для китайского рынка, которая будет совместима с действующими нормами экспортного контроля США, пишет Reuters.

Nvidia сконцентрировалась на разработке версий своих новых флагманских чипов искусственного интеллекта для китайского рынка, которая будет совместима с действующими нормами экспортного контроля США, пишет Reuters.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТакое решение компания приняла на фоне остановки поставок в Китай передовых чипов искусственного интеллекта, разработанных Nvidia и другими компаниями.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Такое решение компания приняла на фоне остановки поставок в Китай передовых чипов искусственного интеллекта, разработанных Nvidia и другими компаниями. Это часть комплекса мер, направленных на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии.

Nvidia представила свою линию чипов Blackwell в марте, которая должна быть запущена в массовое производство в конце года.

По данным агентства Reuters, самый продвинутый чип Nvidia для китайского рынка — H20 — поначалу имел слабый старт после начала поставок в этом году, и американская компания установила на него цену ниже, чем у конкурирующего чипа от Huawei.

Источник: Минфин
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