Nvidia работает над флагманским ШИ-чипом для Китая — СМИ

Nvidia сконцентрировалась на разработке версий своих новых флагманских чипов искусственного интеллекта для китайского рынка, которая будет совместима с действующими нормами экспортного контроля США, пишет Reuters.

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Такое решение компания приняла на фоне остановки поставок в Китай передовых чипов искусственного интеллекта, разработанных Nvidia и другими компаниями. Это часть комплекса мер, направленных на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии.

Nvidia представила свою линию чипов Blackwell в марте, которая должна быть запущена в массовое производство в конце года.

По данным агентства Reuters, самый продвинутый чип Nvidia для китайского рынка — H20 — поначалу имел слабый старт после начала поставок в этом году, и американская компания установила на него цену ниже, чем у конкурирующего чипа от Huawei.