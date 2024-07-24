Ferrari разрешила покупать автомобили в Европе за криптовалюту. Ранее такая опция была доступна только жителям США. Об этом пишет Reuters.

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Компания заключила договор с сервисом BitPay. Он позволяет проводить транзакции в биткоинах, Ethereum и USDC.

В Ferrari не исключают введение инициативы в ряде других стран, где криптовалюта может законно использоваться в платежных операциях.

В рамках партнерства BitPay мгновенно конвертирует криптовалютные платежи в традиционную валюту от имени дилеров Ferrari, ограждая их от колебаний цен и исключая комиссии для клиентов.