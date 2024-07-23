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23 июля 2024, 13:31 Читати українською

Toyota выкупит собственные акции на $5,2 млрд

Toyota Motor Corp выкупит свои акции на сумму 806,8 миллиарда иен ($5,2 миллиарда) у крупных японских банков и страховых компаний. Компания планирует выкупить собственные ценные бумаги на сумму 1 трлн иен. Об этом сообщает Bloomberg.

Toyota Motor Corp выкупит свои акции на сумму 806,8 миллиарда иен ($5,2 миллиарда) у крупных японских банков и страховых компаний.

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Аналитики отмечают, что это хорошая новость для акционеров компании, поскольку в июне Bloomberg сообщало, что Mitsubishi и Sumitomo планируют начать продажу своих долей у Toyota на сумму 1,32 трлн иен.

Крупными акционерами компании также являются MS&AD Insurance, Tokio Marine и Sompo Holdings Inc, которые вместе владеют акциями на сумму свыше 3 трлн иен.

Банки и страховые компании планируют продать свои акции Toyota в течение нескольких лет, оставив совсем маленькие доли или вообще избавиться от них.

В 2024 году акции Toyota выросли на 26%, в то время как в 2023 году рост составил 43%.

Источник: Минфин
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