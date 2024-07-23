Сотрудники Neuralink планируют продать свои акции после того, как их стоимость резко выросла на фоне успешного первого испытания на людях. Об этом пишет Reuters, передает ЭП.
Сотрудники Neuralink стремятся продать акции компании после их роста
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Ожидается, что в следующем месяце Neuralink проведет тендерное предложение, чтобы выкупить акции у работников, желающих их продать. Этот шаг свидетельствует о том, что компания готовится к значительному росту.
Цена Neuralink резко возросла после первого испытания на людях в январе. Это стало очевидным благодаря росту цен на акции компании на вторичном рынке. Хотя объемы этих сделок невелики и не дают четкой картины текущей оценки Neuralink, все они свидетельствуют о значительном росте стоимости, достигая в некоторых случаях 8 миллиардов долларов, что вдвое превышает оценку компании в прошлом году.
Рост цены акций вероятно подпитывается оптимизмом по поводу перспектив технологии Neuralink. Ее успешное испытание на людях явилось значительным шагом вперед в развитии нейроинтерфейсов, открывая двери для широкого спектра потенциальных применений в медицине и других отраслях.
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