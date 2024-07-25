ГП «Документ» возобновило оформление паспортов для мужчин за границей

С 24 июля обособленные зарубежные филиалы ГП «Документ» возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин. Об этом сообщает пресс-служба.

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Как получить услуги

Для получения услуг мужчинам необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны «Резерв+» с помощью QR-кода.

Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов обязательно.

Где можно подать документы

Осуществить подачу заявлений-анкет на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия), Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша), Мадриде, Валенсии (Испания), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия) и (Италия).

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Какие услуги оказывает ГП «Документ»

Перечень услуг для граждан в зарубежных подразделениях таков:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности).

Предыстория

23 апреля правительство запретило пересылку документов в зарубежные филиалы ГП «Документ». Согласно постановлению мужчины от 18 до 60 лет могли получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины.