За пять месяцев в Украину ввезли легковые авто почти на $2 миллиарда

С января по май 2024 года в Украину было импортировано 144 824 легковых автомобиля (подержанных и новых). Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,947 млрд, что на 52% больше, чем в прошлом году.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей