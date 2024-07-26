С января по май 2024 года в Украину было импортировано 144 824 легковых автомобиля (подержанных и новых). Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
За пять месяцев в Украину ввезли легковые авто почти на $2 миллиарда
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Общая таможенная стоимость этих авто составила $1,947 млрд, что на 52% больше, чем в прошлом году.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.
ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей
- Германия — 28898 ед.;
- США — 23772 ед.;
- Япония — 15248 ед.;
- Китай — 14465 ед.;
- Корея — 7608 ед.;
- Франция — 7264 ед;
- Словакия — 6874 ед.;
- Мексика — 6584 ед.;
- Великобритания — 6191 ед.;
- Чехия — 6080 ед.
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Источник: Минфин
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