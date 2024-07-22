Tesla планирует внедрить роботов-гуманоидов в 2025 году

Илон Маск заявил, что уже в следующем году Tesla будет производить роботов-гуманоидов для внутреннего использования в компании. Это заявление он сделал спустя несколько месяцев после того, как объявил о выпуске роботов к концу 2024 года, пишет Reuters.

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«Мы надеемся, что в 2026 году автопроизводитель начнет массовое производство роботов и для других компаний», — написал Маск в посте на платформе социальных сетей X.

В апреле он заявил, что робот Tesla под названием Optimus сможет выполнять заводские задачи к концу этого года и будет готов к продаже уже в конце 2025 года.

Роботы-гуманоиды уже несколько лет находятся в разработке у японской Honda и Boston Dynamics при Hyundai Motor. Компании делают ставку на роботов для решения проблемы нехватки рабочей силы и выполнения рутинных повторяющихся задач, которые могут быть опасными или утомительными, например, в логистике, складском хозяйстве и производстве.