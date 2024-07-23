Новые и б/у: названы самые популярные дизельные авто в Украине

С января по июнь автопарк Украины пополнили 36,4 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 2% меньше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.

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Сколько куплено новых и подержанных авто

Из них: 8,1 тыс. ед. новых (+34%) и 28,3 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-9%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25% продаж, против 22% в I полугодии 2023 г.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 25%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом.

Топ-5 моделей новых дизельных легковушек:

Renault Duster — 2564 ед.;

VW Touareg — 496 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado — 475 ед.;

BMW X3 — 393 ед.;

Mitsubishi L200 — 351 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто: