С января по июнь автопарк Украины пополнили 36,4 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 2% меньше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.
Новые и б/у: названы самые популярные дизельные авто в Украине
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Сколько куплено новых и подержанных авто
Из них: 8,1 тыс. ед. новых (+34%) и 28,3 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-9%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25% продаж, против 22% в I полугодии 2023 г.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 25%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом.
Топ-5 моделей новых дизельных легковушек:
- Renault Duster — 2564 ед.;
- VW Touareg — 496 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 475 ед.;
- BMW X3 — 393 ед.;
- Mitsubishi L200 — 351 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane — 2574 ед.;
- Skoda Octavia — 2022 ед.;
- VW Passat — 1947 ед.;
- Nissan Qashqai — 1485 ед.;
- VW Golf — 1023 ед.
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Источник: Минфин
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