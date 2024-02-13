Sense Bank возобновил функцию кредитования по популярной карте

С начала полномасштабного вторжения финучреждение ограничило или закрыло доступ клиентов к кредитованию. Перезапуск кредитных продуктов банка начался с конца лета 2022-го, а его основная фаза продолжалась до конца осени прошлого года. За это время было восстановлено большинство уже существующих кредитных программ для юридических и физических лиц, в том числе кредиты наличными, карточные кредитные продукты. Банк также начал кредитование по льготной госпрограмме 5−7−9% и присоединился к программе єОселя.

Sense Bank, принадлежащий государству в лице Министерства финансов, сообщил о возобновлении кредитных лимитов по карте Сameleon (Хамелеон), что по данным финучреждения, является одной из самых популярных среди всех карт, выпущенных банком.

Тем не менее, карта Сameleon со ставкой 0,01% годовых на покупки за счет кредитных средств до сих пор была ограничена лишь дебетными функциями для новых клиентов.

Sense Bank, принадлежащий государству в лице Министерства финансов, сообщил о возобновлении кредитных лимитов по карте Сameleon (Хамелеон), что по данным финучреждения, является одной из самых популярных среди всех карт, выпущенных банком.

Напомним, карточка Сameleon стала первой на украинском рынке кредиткой, ставка по которой 0,01% годовых в гривне применяется не в пределах определенного «льготного периода», а всегда — на какие-либо торговые операции. Лояльные условия остаются актуальными только при уплате ежемесячного минимального платежа в размере 5% от фактической суммы задолженности по кредиту, включая начисленные проценты по ставке 0,01% годовых. Также у карты есть фиксированная ежемесячная комиссия в сумме 100 грн.

Таким образом, при использовании максимальной суммы кредитного лимита на покупки с погашением задолженности за 12 месяцев, с подключением PUSH сообщений, реальная годовая ставка составляет 7,31% годовых.

Sense Bank — системно важный украинский банк, 100% акций которого принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФЛП в 130 отделениях по всей Украине, а также онлайн банке Sense SuperApp. В банке работает около 4 тысяч сотрудников.