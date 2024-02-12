В Киеве 16 февраля 2024 года в UNIT. city состоится выдающееся событие для специалистов в сфере финансовых технологий, банкинга и небанковских финансовых компаний — конференция FinYear.
FinYear: Как будет трансформироваться рынок в условиях новых правил регулирования
Банки, небанковские финансовые компании и представители финтеха соберутся вместе, чтобы обсудить, как трансформируется рынок в условиях новых правил регулирования, какие ожидаются законодательные изменения и как они могут повлиять на будущее отрасли. А также обсудить наметившиеся в 2024 году вызовы, перспективы и тренды.
Программа FinYear
Открывать конференцию будет заместитель Председателя НБУ Екатерина Рожкова.
С презентациями выступят руководители ключевых департаментов НБУ:
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Михаил Федоренко — директор Департамента лицензирования НБУ;
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Сергей Савчук — заместитель директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ;
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Ольга Лобайчук — начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ.
Кроме того, будут говорить о «Современных вызовах и трендах развития банкинга 2024». Модератором дискуссии станет Анастасия Шевченко, генеральный менеджер Lugera Ukraine.
Участники дискуссии:
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Иван Свитек — председатель Правления Юнекс Банка;
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Дмитрий Полищук — заместитель председателя Правления по розничному бизнесу ПУМБ;
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Елена Дмитриева — первый заместитель председателя Правления Глобус Банка;
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Дмитрий Мусиенко — член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка.
Участники дискуссии:
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Анна Тигипко — основательница IziBank;
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Алексей Рубан — директор по инновациям NovaPay (ГК Nova);
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Александр Лапко — CEO RozetkaPay;
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Иван Степанец — директор по инновациям iPay.ua.
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