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12 февраля 2024, 17:21 Читати українською

FinYear: Как будет трансформироваться рынок в условиях новых правил регулирования

В Киеве 16 февраля 2024 года в UNIT. city состоится выдающееся событие для специалистов в сфере финансовых технологий, банкинга и небанковских финансовых компаний — конференция FinYear.

В Киеве 16 февраля 2024 года в UNIT. city состоится выдающееся событие для специалистов в сфере финансовых технологий, банкинга и небанковских финансовых компаний — конференция FinYear.

Банки, небанковские финансовые компании и представители финтеха соберутся вместе, чтобы обсудить, как трансформируется рынок в условиях новых правил регулирования, какие ожидаются законодательные изменения и как они могут повлиять на будущее отрасли. А также обсудить наметившиеся в 2024 году вызовы, перспективы и тренды.

Программа FinYear

Открывать конференцию будет заместитель Председателя НБУ Екатерина Рожкова.

С презентациями выступят руководители ключевых департаментов НБУ:

  • Михаил Федоренко — директор Департамента лицензирования НБУ;

  • Сергей Савчук — заместитель директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ;

  • Ольга Лобайчук — начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ.

Кроме того, будут говорить о «Современных вызовах и трендах развития банкинга 2024». Модератором дискуссии станет Анастасия Шевченко, генеральный менеджер Lugera Ukraine.

Участники дискуссии:

  • Иван Свитек — председатель Правления Юнекс Банка;

  • Дмитрий Полищук — заместитель председателя Правления по розничному бизнесу ПУМБ;

  • Елена Дмитриева — первый заместитель председателя Правления Глобус Банка;

  • Дмитрий Мусиенко — член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка.

Также ведущие специалисты и эксперты будут рассказывать «Как развиваются необанки и платежные системы в условиях военного времени».

Участники дискуссии:

  • Анна Тигипко — основательница IziBank;

  • Алексей Рубан — директор по инновациям NovaPay (ГК Nova);

  • Александр Лапко — CEO RozetkaPay;

  • Иван Степанец — директор по инновациям iPay.ua.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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veritas69
veritas69
12 февраля 2024, 18:56
#
Все собравшиеся ничего не производят и не формируют валютную выручку. Считай барыги и ростовщики.
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