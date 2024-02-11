В прошлом году банки выдали более шести тысяч ипотечных кредитов на 9,1 миллиарда

Банки Украины в 2023 году выдали 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, сообщает пресс-служба НБУ .

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Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом вырос почти в пять раз, а количество сделок утроилось.

О выдаче новой ипотеки в декабре проинформировали 8 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости. В то же время несколько росло количество сделок на первичном рынке.

Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя» (почти все кредиты в течение года предоставлены в рамках программы).

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре осталась на уровне ноября — 7,6%, в то же время год назад в декабре 2022 года — 8,3%.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в 2023 году выдано в:

г. Киев и Киевской области — 2 664 договора на общую сумму 4,5 млрд грн (50% от общего объема),

Львовской области (314 договоров на 518 млн грн),

Ровенской области (344 на 461 млн грн),

Винницкой области (304 на 455 млн грн).

Опрос

В ходе опроса в январе 2024 года ответы предоставили 35 банков с долей 97,8% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.