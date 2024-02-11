Польша прогнозирует рост ВВП на 2% благодаря украинским беженцам

В Польше уровень трудоустройства украинских беженцев является самым высоким среди стран Евросоюза, благодаря этому рост ВВП на протяжении пяти лет, по прогнозу, может составить на уровне 1,2−2%. Об этом заявил заместитель госсекретаря Министерства внутренней политики и администрации Польши Мацей Дущик, сообщает Укринформ.

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По его словам, в Польше уровень трудоустройства украинских беженцев самый высокий не только среди стран ЕС, но и стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

«Последние данные свидетельствуют, что этот уровень трудоустройства (беженцев из Украины — ред.) в Польше составляет 67%, в то же время в Германии он не достигает даже 30%», — сказал Дущик.

Он сообщил, что в Управлении социального страхования (ZUS) зарегистрировано более 750 тыс. украинцев, что составляет более 70% всех иностранцев.

«Граждане Украины вносят сейчас очень многое в польскую систему социального страхования… Зато, если речь идет об использовании (системы ZUS — ред.), то эти суммы в целом не так велики», — подчеркнул Дущик.

Он сообщил, что приток военных беженцев из Украины сказался также на польском ВВП. Он напомнил, что в последнее время было проведено несколько независимых исследований влияния этого фактора на рост экономики Польши.

«В первый период наблюдались значительные расходы военных беженцев, которые привезли с собой наличные деньги, и тогда наблюдался рост, оцениваемый в 0,5% ВВП. Сегодня же, если смотреть в перспективе нескольких лет, на сколько процентов примерно вырастет ВВП, то наиболее вероятная оценка — рост ВВП на протяжении пяти лет на 1,2−2%», — заявил Дущик, заметив, что это «достаточно много» .

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу, 9 февраля, Сейм Польши принял поправку к закону, которая продолжает помощь убегающим от войны украинским беженцам до 30 июня 2024 года, а также продолжает до конца года налоговые льготы для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.