Акции британского производителя чипов Arm выросли более чем на 30% на фоне развития ИИ

Акции британского чипмейкера Arm, принадлежащего японскому холдингу Softbank, выросли более чем на 30% в среду на фоне того, что компания спрогнозировала квартальные продажи и прибыль, которые превысили ожидания Уолл-стрит. Клиенты стремятся разработать новые чипы для работы с искусственным интеллектом (ИИ), генерируя высшие роялти. Об этом сообщает Reuters.

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Рост акций Arm повысил рыночную капитализацию компании примерно на $26 млрд. Теперь Arm торгуется на уровне $102,11, что вдвое больше по сравнению с ценой $51, установленной во время первоначального публичного размещения акций в сентябре.

В Reuters отметили, что компания Arm уникальна тем, что снабжает библиотеку чертежей для конкурентов в сфере производства микросхем. Ее мажоритарный владелец SoftBank Group в 2016 году сделал ставку на то, что Arm может использовать свое доминирующее положение в смартфонах, где занимает центральное место как в Apple, так и в устройствах на Android.

Согласно данным LSEG, средние показатели продаж Arm в четвертом квартале 2023 года и скорректированной прибыли составляют $875 млн и 30 центов на акцию соответственно, что превышает отметки в $780,3 млн и 21 цент на акцию.

Arm ожидает, что доходы от лицензий на чипы, обеспечивающие работу искусственного интеллекта в центрах обработки данных, телефонах и компьютерах станут значительным фактором роста компании.

С 2016 года Arm значительно диверсифицировала свой бизнес. Сейчас смартфоны составляют 35% от общего количества поставленных чипов по сравнению с 60−70% в 2016 году.

Два способа заработка

Arm зарабатывает деньги двумя способами: через лицензионные соглашения по своей интеллектуальной собственности и роялти, взимаемым за каждый проданный чип, использующий ее технологию.

В последние годы больше клиентов Arm стали использовать девятую и новейшую версию ее основной архитектуры чипа, что важно для итоговой линии Arm, поскольку компания взимает примерно двойную ставку роялти за этот чип.

Около 15% дохода от роялти Arm поступает от технологии девятого поколения по сравнению с 10% в предыдущем квартале.

Напомним

«Минфин» писал, что компания Arm в августе 2023 года подала заявку на IPO, которое может стать крупнейшим в 2023 году.